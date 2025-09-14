Swarovski Vienna Collection, 130 anni di creatività tra cristallo e movimento

La nuova collezione celebra il cigno, simbolo di grazia e trasformazione, in gioielli-scultura che uniscono architettura, luce e design audace.

Centotrent’anni di creatività, innovazione e maestria: Swarovski festeggia il suo anniversario con la Vienna Collection, una linea in edizione limitata ideata da Giovanna Engelbert, Global Creative Director della Maison. La collezione rende omaggio al cigno, emblema senza tempo della casa austriaca, trasformandolo in un simbolo di grazia, movimento e continua reinvenzione.

Un tributo alla città delle origini

Il nome della collezione richiama Vienna, città in cui Daniel Swarovski diede inizio a un percorso che avrebbe cambiato per sempre l’arte del cristallo. Il fascino intramontabile della capitale austriaca continua oggi a essere fonte d’ispirazione, fondendo storia e modernità in creazioni dal carattere scultoreo e audace.

Il cigno come icona di trasformazione

«Il cigno è una creatura straordinaria, quasi mitologica, simbolo di grazia, bellezza, amore eterno e trasformazione», racconta Giovanna Engelbert. «Per la Vienna Collection ho voluto immaginarlo mentre spicca il volo, in una forma astratta che incarna energia, movimento e libertà.»

La collezione gioca con contrasti cromatici e materici: cristalli trasparenti e luminosi si intrecciano con profili in rutenio, creando geometrie architettoniche e design dal forte impatto visivo. Pavé raffinati, baguette scintillanti e tagli misti amplificano la brillantezza delle creazioni, trasformando piume e ali in dettagli che sembrano sfidare la gravità.

Gioielli come opere d’arte

Ogni pezzo della Vienna Collection è pensato come un gioiello-scultura: choker dal carattere punk, ear cuff dalle linee piumate, collane che alternano cristalli e pavé e un pendente a forma di cigno arricchito dalla tecnica Swarovski Sparkling Dance, capace di evocare il movimento della creatura simbolo della Maison. Tutto è racchiuso in un’esclusiva confezione dorata, concepita per celebrare 130 anni di eccellenza.

La mostra Master of Light conquista Los Angeles

Le celebrazioni continuano con la mostra Master of Light, che dopo aver registrato un record di presenze a Milano, approda dal 28 ottobre 2025 a Los Angeles. Un percorso espositivo che ripercorre la storia della Maison, dagli archivi alle collaborazioni iconiche, fino alle visioni creative contemporanee. Un’occasione per raccontare non solo il passato, ma anche il futuro di un marchio che continua a reinventarsi, portando la luce del cristallo in tutto il mondo.