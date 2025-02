Belpoggio celebra vent’anni di eccellenza enologica

Vent’anni di passione, dedizione e impegno per l’eccellenza. La cantina boutique Belpoggio, situata nel cuore di Montalcino, celebra un anniversario che sancisce il suo ruolo di custode della tradizione vinicola toscana, unita a un forte spirito di innovazione.

Nata con l’obiettivo di esaltare la straordinaria vocazione vitivinicola del territorio, Belpoggio si è affermata come una delle realtà più apprezzate del panorama enologico internazionale, grazie a vini di eccezionale eleganza e complessità, autentica espressione del Brunello di Montalcino.

Per celebrare questo traguardo, la cantina ha organizzato una serie di cene con degustazione nei Paesi chiave della sua espansione internazionale. «Abbiamo scelto di partire da lontano per poi tornare in Italia, dove tutto ha origine, e dove festeggeremo in modo speciale per rendere onore alla nostra storia e ai nostri vini», dichiara Enrico Martellozzo, owner di Belpoggio. «Questi vent’anni non sono un traguardo, ma l’inizio di un percorso ancora più ambizioso, incentrato sulla ricerca dell’eccellenza, sulla sostenibilità e sull’innovazione. Il nostro obiettivo è portare le nostre etichette sempre più lontano, mantenendo salde le nostre radici».

Francesca Martellozzo, owner ed Export Manager, sottolinea l’importanza dell’internazionalizzazione del brand: «Un anniversario così importante merita di essere celebrato in grande stile. Abbiamo scelto di iniziare dagli Stati Uniti, il nostro secondo mercato di riferimento dopo l’Italia. In un contesto globale altamente competitivo, il nostro successo assume un valore ancora più significativo. Negli ultimi dodici mesi, negli USA abbiamo registrato una crescita del 25%, confermando l’apprezzamento sempre crescente per i nostri vini. Oggi, l’export rappresenta il 60% del nostro fatturato, a dimostrazione della nostra solida presenza sui mercati esteri».

L’evento inaugurale, tenutosi a New York, ha offerto un’esperienza sensoriale unica: una degustazione guidata di cinque annate speciali, tra cui la prestigiosa annata 2005 del Brunello di Montalcino, la prima mai prodotta da Belpoggio.

Il format è stato riproposto con grande successo nelle tappe successive a Dallas e New Orleans, accompagnando gli ospiti in un viaggio esclusivo attraverso la storia e l’evoluzione del Brunello.

Dopo gli Stati Uniti, il tour celebrativo prosegue a San Paolo del Brasile, terzo mercato di riferimento per Belpoggio, per poi approdare ad Amsterdam, snodo strategico del panorama enologico europeo.

Con uno sguardo rivolto all’Asia, la cantina sta valutando Hong Kong come una tappa cruciale per portare il valore e la visione del Brunello di Montalcino in un mercato sempre più attento ai grandi vini italiani.

«Il cuore della nostra filosofia è il legame autentico con il territorio e l’aspirazione costante all’eccellenza. Questo anniversario rappresenta un’opportunità per riaffermare il nostro impegno verso la qualità e la tradizione, con lo sguardo sempre rivolto all’innovazione», spiega Giovanni Martellozzo.

Dopo il viaggio intorno al mondo, le celebrazioni culmineranno in Italia, dove il profondo legame con il territorio e l’eredità di questi primi vent’anni di storia troveranno la loro massima espressione. Un appuntamento che non sarà solo una celebrazione, ma un nuovo punto di partenza per continuare a scrivere il futuro dell’eccellenza enologica targata Belpoggio.