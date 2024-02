Federica Gentile prof a La Sapienza di Roma

Una storia, pubblicata sul suo profilo Instagram, svela la nuova avventura di Federica Gentile.

Abituata a trascorrere le sue giornate con i ragazzi di Radio Zeta, sceglie di incrementare i contatti con la generazione dei più giovani attraverso l’insegnamento. “Primo giorno di aula di Storia della Radio e della televisione a La Sapienza con Christian Ruggiero. Che bella classe attenta, grazie ragazzi. Sarà un bel semestre!”. E una foto scattata dal fondo dell’aula con la Gentile intenta a parlare ai ragazzi.

Volto e voce di RTL 102.5 da molti anni, Direttrice di Radio Zeta e volto televisivo, da oggi, affiancherà la conduzione e la direzione radiofonica agli impegni universitari. La Gentile, in realtà, non è nuova alle docenze accademiche. In passato, il suo nome era apparso nell’elenco docenti della Link Campus University (“Storia della Radio” e “Teoria e tecniche del linguaggio radiofonico”) e della Business School del Sole 24ore (Master in “Music Business Management”), ma – da quanto risulta – è proprio La Sapienza l’ateneo nel quale si è laureata e con il quale non ha mai smesso di collaborare, fino ad arrivare, adesso, alla docenza in un insegnamento della Laurea Triennale in “Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali”.

Sembra quindi consolidarsi per lei percorso accademico come docente universitario. La radio, però, resta il suo primo e grande amore: come ha spesso raccontato, infatti, a 15 anni già frequentava le radio private romane ed ogni pomeriggio - dopo la scuola - in sella ad un mitico Si Piaggio arrivava in redazione con decine e decine di vinili. Poi è diventata un vero punto di riferimento per i ragazzi grazie a Radio Zeta, che dirige dal giorno in cui è stata acquistata dal Gruppo RTL 102.5.

La Gentile conosce bene i gusti musicali dei ragazzi, i loro linguaggi, i loro sogni. Sa ascoltarli. Sa parlare con loro. Sa farsi amare. Ed è per questo che, da quel che vediamo, alla prima lezione l'aula della Sapienza era gremita.