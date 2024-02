“E’ la città di Dio, Roma romanizza tutti”: D’Agostino su Rtl102.5

“Roma, santa e dannata” è il docufilm di Roberto D’Agostino che racconta il mistero, l’enigma di una città che “unisce la Babele e Gerusalemme, il vaticano e la Mucca Assassina, il diavolo e l’acqua santa”: Roberto D’Agostino, per tutti Dago, interviene in diretta a Protagonisti su Rtl102.5 con Fredella, Simioli, Taranto e Gallo. Parla di Roma e dice: “E’ una citta unica dove chiunque arriva dopo un po’ si trova diverso, o si romanizza oppure va via. Pensa che quando vai all’estero, l’Italia è conosciuta per il vaticano e per la dolce vita, e non trovate che sono due rappresentazioni contrarie? Invece sono due facce della stessa medaglia. Ad un certo punto noi abbiamo avuto questa brutta educazione ideologica dove ci hanno insegnato che da una parte c’è il bene e da un’altra il male, il giusto e lo sbagliato. Ma noi conteniamo una moltitudine, conteniamo il male e il bene, la follia e la saggezza. Roma è tutto questo: il giorno ti permetti di andare in chiesa a dire le preghiere e la notte nei locali con qualsiasi bordello… qualsiasi dark room. Non solo, il fatto che la religione cattolica, unica la mondo, è fantastica perché è inclusiva, apre le braccia a tutte le pecorelle smarrite. Ma soprattutto, il cattolicesimo contiene il perdono, l’assoluzione. Non è come Milano o Napoli, Roma è la città di Dio”, continua Dago.