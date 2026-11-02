Torino Outlet Village si apre al mondo del Design e inaugura THE LOUNGE un nuovo spazio inedito che ridefinisce il concetto di relax e ospitalità

Negli ultimi anni Torino Outlet Village ha intrapreso una profonda evoluzione, superando la sola dimensione dello shopping per affermarsi come un autentico spazio lifestyle, da sempre attento alle contaminazioni con il mondo della moda, della cultura e dell’arte. Oggi questo percorso segna una nuova tappa fondamentale integrando appieno la dimensione e la cultura del design d’autore.

Un’evoluzione naturale che affonda le proprie radici nell’essenza stessa del Village, nato fin dall’origine sotto l’impronta della grande progettazione grazie al tratto essenziale e rigoroso dell’architetto Claudio Silvestrin. Ideato per offrire un’esperienza fondata sul comfort psicologico, sul senso di calma e su un’eleganza understated, il Village si distingue per la sua architettura solida e neutrale, dominata dall’iconico obelisco che si staglia all’orizzonte come un portone sempre aperto, concepito per accogliere e proteggere il visitatore.

A testimoniare e dare forma a questa visione è l’inaugurazione di THE LOUNGE, uno spazio concepito attorno al concetto di “Luce e Forma”. Il progetto prende vita dall’incontro tra due realtà di riferimento: Roche Bobois, colosso francese dell’arredamento di lusso, e Traiano Luce, punto di riferimento per l’illuminazione d’autore da oltre quarant’anni e unico monobrand Flos del Piemonte.

Dalla sinergia tra le due realtà nasce un ambiente altamente scenografico e immersivo, in cui gli arredi d’avanguardia di Roche Bobois — definiti da modularità e ricercatezza stilistica per richiamare l’atmosfera riservata dei club privati parigini e milanesi — incontrano il sapiente know-how illuminotecnico di Traiano Luce, capace di valorizzare volumi, texture e cromie degli spazi.

«Torino Outlet Village continua a evolversi come luogo di sperimentazione e lifestyle. L’integrazione con la cultura del design rappresenta un passaggio organico per un complesso nato dalla visione architettonica di un maestro come Claudio Silvestrin. L’inaugurazione della nuova VIP Lounge con partner dell’eccellenza come Roche Bobois e Traiano Luce dimostra come anche i grandi nomi del design d’autore trovino oggi nel nostro Village un contesto d’uso ideale per dialogare con una clientela internazionale attenta al bello e ad alta capacità di spesa, in perfetta complementarità con le proprie reti flagship storiche. È una sinergia che innalza il nostro posizionamento e regala ai nostri ospiti un’esperienza che fonde accoglienza, stile e cultura», commenta Luca Frigeri, Direttore di Torino Outlet Village.

Progettata con un’ampia polifunzionalità, la nuova VIP Lounge sarà prima di tutto il punto d’accoglienza riservato ai clienti Gold e Platinum del VIP Club, ai turisti internazionali e alle delegazioni ufficiali, prevedendo anche aperture strategiche legate a soglie di spesa dedicate per stimolare l’esperienza d’acquisto. Al tempo stesso, lo spazio si attesta come un dinamico Hub Culturale e B2B pronto ad ospitare eventi esclusivi, presentazioni, tavoli di lavoro e momenti di networking aziendale.

Con questa iniziativa, Torino Outlet Village riafferma la propria capacità di innovare i codici dell’accoglienza luxury e di creare connessioni virtuose tra le grandi realtà produttive del territorio e i brand di rilevanza globale. La nascita di THE LOUNGE segna così l’inizio di un percorso strategico che vedrà lo sviluppo di ulteriori collaborazioni nel mondo del design, consolidando Torino Outlet Village come un palcoscenico d’eccezione in cui stile, cultura del progetto ed esperienzialità si fondono in un’unica visione d’insieme.