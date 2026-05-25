Design ad alta velocità

Nessuna istruzione scritta sul muro, né pannelli esplicativi da leggere in fila. A Palazzo Moscova, nel cuore del Brera Design District, arte, intelligenza artificiale e tecnologia si sono intrecciate in un sistema aperto in cui il visitatore ha smesso di essere spettatore passivo ed è diventato parte attiva dell’opera stessa. Ogni visitatore è entrato nello spazio, ha interagito con un grande cerchio luminoso al centro del chiostro, selezionando parole che si sono trasformate in messaggi proiettati sulle pareti. Un gesto individuale che, frase dopo frase, è diventato linguaggio condiviso. È stata questa l’idea alla base di Y.O.U. – Your Own Universe, l’installazione immersiva del collettivo artistico Numero Cromatico che glo, brand di punta di BAT Italia nel segmento dei dispositivi scalda stick* per fumatori adulti, ha portato alla Milano Design Week dal 20 al 26 aprile.

La Milano Design Week è stata anche l’occasione per svelare una partnership molto particolare: glo ha presentato infatti una Limited Edition di glo Hilo Plus** con design ispirato da McLaren Racing, brand britannico della Formula Uno diventato nel tempo sinonimo di design avanzato e ricerca continua dell’eccellenza. L’estetica del dispositivo trae ispirazione diretta dal mondo della scuderia: linee precise, identità visiva forte, attenzione al dettaglio che va oltre la funzione. Il kit comprende il dispositivo Hilo Plus** in edizione limitata, una raffinata custodia protettiva e un’elegante docking station, progettata per ricaricare il device con semplicità. È il simbolo della strategia di BAT di misurarsi in più settori, e un modo per rinsaldare una partnership che si traduce in una costante ricerca della perfezione e nella volontà di superare i propri limiti.

L’operazione non è solo una questione di stile, ma rappresenta anche un posizionamento preciso, che si può riassumere nelle seguenti parole chiave: bellezza, tecnologia, connessione, personalizzazione, ispirazione. Gli stessi valori che Numero Cromatico ha messo in scena nell’opera artistica, declinati qui in un oggetto fisico, tangibile, da collezione. Un oggetto unico nel suo genere che racconta una storia di lusso, eleganza e qualità senza tempo.

*18+ only. Prodotto destinato esclusivamente a consumatori adulti. Questo prodotto contiene nicotina, che crea dipendenza.

**About glo

glo è il brand di punta di BAT Italia dei dispositivi per stick* da scaldare destinati a fumatori adulti. I nuovi dispositivi Hilo e Hilo Plus, grazie alla tecnologia Turbostart™, che combina onde infrarossi e riscaldamento a resistenza, assicurano un’esperienza uniforme e costante fin dal primo utilizzo. Ciò che rende questo dispositivo ancora più unico è la presenza del display Easyview™ che semplifica ogni interazione ed Easyview™ Touchscreen per la versione Plus. Hilo e Hilo Plus hanno un design compatto, moderno e disponibile in sette colori distintivi.

*stick di tabacco o di erbe a base di rooibos contenenti nicotina, sostanza che crea dipendenza.

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