Cucina, living e servizi: perché la casa ora si progetta come un unico spazio

Superare la logica del singolo pezzo d’arredo per abbracciare una visione sartoriale dell’intero spazio domestico. Forte dell’expertise maturata nel mondo degli imbottiti e della consulenza su misura, Dàmeda compie un’evoluzione strategica e presenta il suo nuovo servizio di progettazione integrata. Cucina, zona giorno e ambienti di servizio smettono di essere capitoli separati e si fondono in un unico racconto abitativo, in cui materiali, finiture e geometrie dialogano con naturalezza per restituire un’idea di casa fluida, funzionale e visivamente coerente.

Al centro del progetto, la relazione tra gli elementi che compongono gli interni: cucina, soggiorno, contenitori, tavoli, imbottiti, superfici, illuminazione e finiture vengono valutati all’interno di una visione complessiva, sviluppata a partire dall’architettura degli spazi e dalle abitudini di chi li vive.

Un progetto che parte dall’ascolto

Il nuovo servizio nasce dall’esperienza maturata da Dàmeda nel rapporto diretto con clienti e progettisti. Ogni intervento prende avvio dall’analisi degli ambienti, dei percorsi, della luce, delle funzioni richieste e dello stile di vita delle persone.

Dàmeda affianca il cliente nella definizione del layout, nella scelta degli arredi e dei materiali e nel coordinamento delle diverse componenti del progetto, con particolare attenzione alla cucina e alla sua relazione con il living.

L’obiettivo è superare una progettazione per singoli elementi e costruire ambienti capaci di dialogare tra loro, evitando discontinuità tra zone operative, spazi di relazione e aree di servizio.

«Con questo nuovo servizio ampliamo un’attitudine che appartiene da sempre a Dàmeda: ascoltare le persone e interpretare il loro modo di abitare. Non proponiamo semplicemente una sequenza di arredi, ma aiutiamo il cliente a costruire un progetto coerente, nel quale spazi, materiali e funzioni siano pensati come parti di un unico insieme», dichiara Simone Barbieri.

La cucina come centro del progetto domestico

La cucina rappresenta spesso il punto di partenza del percorso progettuale. È lo spazio nel quale convivono attività operative, convivialità, contenimento e relazione con il soggiorno, e richiede quindi una valutazione attenta delle proporzioni, dei percorsi e delle funzioni.

Dàmeda accompagna il cliente nella scelta delle configurazioni più adatte, delle attrezzature, delle superfici e delle finiture, mettendo in relazione la cucina con gli altri elementi della zona giorno.

Particolare attenzione viene riservata alla continuità tra cucina e living, alla gestione delle funzioni operative, alla presenza di isole e penisole, al rapporto tra volumi contenitivi e superfici libere e alla possibilità di integrare pareti attrezzate, tavoli, sedute e imbottiti.

Materiali, finiture e arredi: una scelta coordinata

Il servizio comprende anche la selezione e l’abbinamento dei materiali, con l’obiettivo di costruire ambienti equilibrati e coerenti.

Legni, laccature, metalli, vetro, pietre, superfici ceramiche, tessuti e rivestimenti vengono valutati non come scelte isolate, ma in relazione alla luce, ai colori, alle proporzioni e all’atmosfera complessiva della casa.

Lo stesso approccio si estende agli ambienti di servizio, come lavanderie, dispense e spazi contenitivi, sempre più centrali nella qualità e nell’organizzazione della vita domestica.

Il risultato è un percorso di consulenza che permette al cliente di affrontare le diverse scelte con una regia unitaria, mantenendo continuità tra esigenze funzionali, identità estetica e caratteristiche dell’architettura.