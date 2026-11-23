A meno che democratici e repubblicani non trovino un accordo entro l’11 dicembre, scatterà nuovamente il blocco delle attività federali considerate “non essenziali”. E intanto l’Asinello è tornato a spaccarsi internamente

La Rubrica - Outside the Beltway: cronache e analisi di politica Usa

Ci risiamo. Gli Stati Uniti rischiano un nuovo shutdown. E, questa volta, prima di Natale. Onde evitarlo, i parlamentari americani dovrebbero trovare un accordo per finanziare il governo federale entro l’11 dicembre. Il punto è che, almeno finora, sembra che i due principali partiti non abbiano alcuna intenzione di raggiungere un compromesso.

Secondo il Los Angeles Times, i democratici puntano a un accordo di breve termine, che garantisca il finanziamento delle agenzie federali fino all’inizio di gennaio, quando, cioè, si insedierà il nuovo Congresso. Ricordiamo che, alle ultime elezioni di metà mandato, l’Asinello è riuscito a conquistare la maggioranza sia alla Camera dei rappresentanti sia al Senato. Dall’altra parte, i repubblicani, che controlleranno entrambi i rami del Congresso fino alla fine di dicembre, puntano a raggiungere un’intesa di lungo periodo. Da qui, è sorto lo stallo.

E’ in questo quadro che il senatore dem, Chris Van Hollen, ha chiesto che in qualsiasi accordo per evitare lo shutdown sia inserita come clausola la fine immediata del conflitto in Iran. “Il Congresso non può permettere a Trump di continuare il suo conflitto: dobbiamo costringerlo a porvi fine. Non farlo non farà altro che prolungare la sofferenza del popolo americano e aprire la porta a un’ulteriore escalation, come lui stesso ha minacciato. Quando votiamo sugli stanziamenti, intendiamo finanziare il governo e bloccare i fondi per questa guerra. È ciò che il popolo americano chiede e ciò che merita”, si legge in un comunicato firmato dallo stesso Van Hollen e dai suoi colleghi Tammy Duckworth, Michael Bennet e Bernie Sanders.

Eppure, questo tipo di linea ha spaccato la pattuglia parlamentare dem al Senato. L’idea di usare lo shutdown come forma di pressione per far concludere la guerra in Iran è stata criticata da vari esponenti democratici della camera alta, tra cui Cory Booker e Chuck Schumer: quel Chuck Schumer che Van Hollen ha, tra l’altro, ufficialmente sfidato per la poltrona di leader della Maggioranza al Senato. In particolare, buona parte dei senatori dem teme che gli elettori possano finire con l’accusare l’Asinello di aver provocato un nuovo shutdown. Da quando Donald Trump è tornato in carica l’anno scorso, i democratici hanno infatti già portato a tre blocchi delle attività federali non essenziali. Il loro dilemma è quindi chiaro: o rischiano una mossa impopolare per fermare la guerra in Iran o non lo fanno, riducendo così però le leve a loro disposizione per mettere la parola fine al conflitto con Teheran.

Al contempo, anche i repubblicani sono alle prese con i loro grattacapi. I leader parlamentari del Grand Old Party hanno fatto capire che lo stanziamento di 350 miliardi di dollari, chiesto dall’amministrazione Trump per il settore della Difesa, non riuscirà a essere approvato entro fine dicembre. L’obiettivo, a questo punto, è quello di proporre un pacchetto più contenuto per aumentare le probabilità che venga votato. Insomma, con queste premesse complessive, il rischio di uno shutdown prenatalizio appare, almeno per ora, piuttosto concreto.