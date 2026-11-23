Un anno fa a fine stagione l’Inter di Cristian Chivu, che era passata per gli scossoni autunnali del cambiamento tattico all’inizio poco digerito, ha subito 53 gol in 54 partite, 35 in campionato. A metà novembre inoltrato la seconda Inter di Chivu è già a metà strada, almeno nel torneo domestico: 17 reti incassate in 12 gare con una media agghiacciante di 1,41 per match. Andasse avanti così, la squadra campione d’Italia in carica e che si reputa la migliore del lotto quasi per diritto divino, chiuderebbe a -53 che significa, tornando indietro di un anno, fare come il Cagliari e meglio solo del Torino e delle retrocesse Cremonese, Verona e Pisa.

Basta questo semplice giochino aritmetico per fotografare il problema che Chivu non riesce a risolvere. L’Inter rimontata a Bergamo (4-4 il finale), dopo essere stata in doppio vantaggio pressoché per tutta la partita, non nasce dal caso e non è un colpo della cattiva sorte. A tante rimonte effettuate, alcune entusiasmanti, è seguita quella subita. Scivolone che non ha effetti definitivi sulla classifica ma che deve una volta per tutte convincere i nerazzurri e chi li allena che senza correttivi non si può andare avanti.

Il prodotto del buttarsi via dell’Inter con un’Atalanta coraggiosa, ma anche a tratti lontanissima parente di quella che fu, è che la corsa scudetto è diventata ora un confronto aperto tra la Capitale (Lazio e Roma) e Milano (Inter e Milan). Quattro squadre racchiuse in cinque punti, ciascuna con punti di forza e qualche debolezza. Quella dell’Inter è semplice da individuare e non sempre viene compensata dalle capacità di un attacco dove l’esplosione di Pio Esposito è ormai conclamata, degno compare di Thuram e del rientrante Lautaro Martinez.

La Lazio ha smesso di essere un’intrusa e va guardata con sospetto dalle altre: rosa corta, meno qualità ma anche il vantaggio della settimana libera e un allenatore che sta vivendo tutto come momento di riscatto personale. Alla Roma dominano i numeri di Malen, miglior bomber della Serie A, ma guai a non comprendere la profondità del lavoro di Gasperini che attorno all’olandese si è inventato un calcio capace di produrre 36 gol (mai successo a nessuno dal 1951) esaltando le qualità degli altri solisti.

Poi c’è il Milan che va ancora a ondate e riesce a essere letale e spettacolare se gli si concede spazio. Il Frosinone ha interpretato la sfida di San Siro un po’ come fosse un esercizio di puro stile (“Guardate quanto siamo bravi e belli”) senza l’obiettivo della sostenibilità tattica, ma al netto dei demeriti della banda di Alvini è impossibile non farsi conquistare dagli strappi e dalla qualità dei rossoneri. Amorim sta creando qualcosa di interessante, per Cardinale potenzialmente già da scudetto e chissà che dopo il mercato di gennaio non possa diventarlo davvero.