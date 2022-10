I cibi che non scadono mai: quali sono?

Lo sappiamo bene, ormai è arrivata ovunque: l’inflazione può giocare brutti scherzi quando si va al supermercato a fare la spesa per i giorni e le settimane successive.



In tutto questo possono venire in aiuto tutti quei cibi che quasi non hanno una scadenza precisa, e che quindi possono essere acquistati e conservati per molto tempo, evitando sprechi e godendo delle offerte migliori.

Ogni anno, infatti, buttiamo più di 30 kg di alimenti, perché si pensa che non siano più buoni e che quindi possano nuocere (gravemente o meno) alla salute. Ecco quali sono invece quei cibi che non scadono quasi mai e che si possono acquistare in anticipo e in grandi quantità.

Cos’è meglio prendere quando si fa la spesa?

Nella classifica dei migliori alimenti da acquistare al supermercato ci sono la pasta e il riso, la cui scadenza solitamente è a 24-36 mesi se conservati in zone poco umide e fresche, quindi con una carica batterica molto bassa. Questo vuol dire che questi due ingredienti possono essere consumati anche dopo tre anni, senza accusare alcun danno se lasciate nella confezione ermetica.

Altrettanto interessante è acquistare il miele, che se contenuto in una confezione chiusa ermeticamente, in un luogo asciutto, può durare davvero tanti anni, perché ha una data di scadenza molto relativa. Difatti, in epoca arcaica veniva impiegato anche per la conservazione a lungo termine degli alimenti.

A questo ci colleghiamo infatti anche lo zucchero, che essendo già un conservante naturale, con un rischio batterico quasi allo zero, è perfetto da tenere anche per decine di anni in dispensa.

Si trovano anche i legumi secchi, che hanno una data di scadenza praticamente quasi irrisoria, perché essendo privi di acqua i batteri non rappresenterebbero un pericolo per la salute.

Infine, tra i prodotti che non hanno quasi scadenza si trova il caffè, ma anche il cioccolato fondente e l’aceto, senza dimenticare il tonno sott’olio, che sebbene possa perdere un po’ di sapore e di colore, può essere utilizzato anche dopo 5 anni dal suo acquisto.

info: chefincamicia.com