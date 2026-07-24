Chanel presenta la selezione di letture estive della Librairie 7L

C’è un istante ben definito nell’esperienza di chi vive e respira la letteratura, anche quando è legata alla moda, nel varcare la soglia di una libreria: è il momento in cui l’ispirazione smette di essere un’idea indefinita e si trasforma in un’intenzione reale. Non accade spesso, mentre si scorre distrattamente un flusso di notizie; succede, invece, quando ci si imbatte in una novità letta con l’intenzione, più o meno consapevole, di soffermarsi a riflettere. È in quell’istante che entra in gioco il binge reading. Per anni considerato un semplice modus operandi riservato a pochi eletti, oggi ha conosciuto una trasformazione silenziosa, ma profonda, evolvendosi in una pratica, che si declina in ambienti diversi, a seconda della propria attitudine al relax, soprattutto durante il periodo delle vacanze estive. È qui che un luogo come la Librairie 7L di Parigi, fondata da Karl Lagerfeld nel 1999 e acquisita dalla Maison Chanel nel 2021, non si limita a proporre libri, ma li racconta, guidando il lettore verso una scelta di stile capace di accompagnarlo in un viaggio unico attraverso secoli e continenti. Diventa una bacheca mentale dei desideri, a cui si ricorre, quando si cerca qualcosa d’insolito, ma non si hanno ancora ben chiari tutti i dettagli. Proprio per questo può essere utile lasciarsi guidare dalla proposta di questa libreria, che offre una selezione di volumi custoditi nella private room, l’ex studio fotografico di Karl Lagerfeld, accessibile solo su invito ai membri degli Amici di 7L, qualora ci si trovi a Parigi.

In alternativa, si può scegliere una libreria più vicina, trasformando l’acquisto in un’esperienza rilassata e intima, legata alla propria scena culturale o al quartiere, in cui si vive. È questo spirito di ricerca consapevole a rendere vitali numerosi spazi ibridi di aggregazione culturale e condivisione. Un esempio emblematico è la selezione estiva della Librairie 7L, che riunisce le voci di quattro donne: una dama di corte giapponese dell’XI secolo, una cantante folk americana, una psicoanalista belga, che sfuma i confini della realtà e una musa che diventa fotografa di moda e, successivamente, reporter di guerra. Dagli appunti di Sei Shōnagon, nata nell’ambiente aristocratico della corte imperiale di Heian-kyō, l’odierna Kyoto, contenenti osservazioni, aneddoti e poesie raccolti durante gli anni trascorsi a corte, si passa alla raccolta di versi intimi e minimali di Joan Baez, icona della canzone d’impegno civile americana degli anni Sessanta e Settanta. Si prosegue con i racconti della scrittrice belga Jacqueline Harpman, ancora troppo poco conosciuta in Italia, che affronta temi originali e complessi, come la costruzione dell’identità, il rapporto con i genitori e, in particolare, quello tra madre e figlia, spesso segnato da dinamiche oppressive. Infine, la biografia di Lee Miller, scritta dal figlio Antony Penrose, ripercorre l’incredibile parabola della madre: da modella e musa surrealista degli anni Trenta a coraggiosa reporter di guerra, capace di documentare gli orrori dei campi di concentramento. Una selezione accurata e particolarmente efficace, che rende più semplice intercettare i lettori giusti e permette a questi ultimi di scoprire e acquistare libri di nicchia. Il revival delle librerie è anche il frutto di una rinnovata sintonia con lo Zeitgeist digitale: in un momento storico in cui la letteratura, così come la moda, sta ripensando il proprio rapporto con l’online, facendo emergere il desiderio di meno rumore e più senso, di una rinnovata lentezza, soprattutto durante la pausa estiva.