Carpa Koi, il pesce giapponese da oltre un milione e mezzo di dollari

Quello delle carpe giapponesi è un mercato d’élite. Processi di selezione spietati e costi da capogiro. Ecco cosa rende questi pesci unici

Quanto può costare un pesce? Se parliamo di una carpa Koi, la risposta è “fino a 1,6 milioni di dollari”. Quello delle famose carpe giapponesi si delinea infatti come un mercato affascinante e complesso, dove bellezza, genetica e prestigio si intrecciano in un mercato che muove cifre da capogiro.

Il simbolismo dietro alle carpe Koi

Questo pesce ha un ruolo speciale nella cultura giapponese e cinese. La sua capacità di risalire i fiumi controcorrente e superare le cascate le è valso il simbolismo di forza e perseveranza.

Anche il folklore ha ovviamente fatto la sua parte: secondo una leggenda cinese, infatti, le carpe che riuscivano a risalire il Fiume Giallo fino a raggiungere la Porta del Drago (un’imponente cascata situata lungo il corso del fiume) venivano trasformate in potenti draghi.

Cosa le rende uniche

Bisogna fare un distinguo, però, perché c’è carpa Koi e carpa Koi. Ciò che separa un pesce comune da un esemplare d’élite è infatti un insieme di caratteristiche estetiche codificate nei secoli, che i puristi valutano con occhio maniacale.

Il primo elemento è lo Shiroji, il colore di fondo bianco: deve essere puro come porcellana, privo di sfumature giallastre o macchie, un bianco candido che esalta i contrasti. I

l secondo è il Beni, il rosso che deve essere denso, uniforme e brillante, con una tonalità che ricorda il rosso di un cachi maturo. I bordi tra il rosso e il bianco, chiamati Kiwa, devono essere netti e definiti, segno di alta qualità genetica.

Il pattern, cioè il disegno sul corpo, deve essere bilanciato e armonioso. Per una Kohaku, la varietà più classica a due colori, il pattern ideale è spesso descritto come un “tre gradini” (sandan), ovvero tre blocchi rossi distinti che si distribuiscono lungo il dorso in modo simmetrico.

Esistono anche pattern a due gradini (nidan), a quattro (yondan) o a “fulmine” (inazuma). La purezza cromatica assoluta, la lucentezza della pelle e un corpo armonioso a siluro completano il quadro di ciò che rende una Koi un’opera d’arte vivente.

“S Legend”, la carpa da record

Il caso più emblematico del potenziale di questo mercato è quello di “S Legend”, una carpa Kohaku della prestigiosa Sakai Fish Farm di Hiroshima.

Nell’ottobre 2018, questo esemplare lungo oltre un metro è stato venduto all’asta per 203 milioni di yen, che all’epoca corrispondeva a circa 1,6 milioni di dollari, un record assoluto e ancora oggi imbattuto per un pesce.

Il valore di “S Legend” risiedeva, oltre che nella sua bellezza, nel suo potenziale riproduttivo: una carpa di quella qualità poteva produrre fino a 500.000 uova per stagione, delle quali non più di 5.000 avrebbero dato pesci di qualità adeguata alla vendita.

Purtroppo, la sua storia si è conclusa prematuramente. La carpa è morta nel 2019, lasciando un’eredità genetica ancora oggi considerata preziosa.

I prezzi per una Koi da collezione variano enormemente. Una carpa di fascia alta può tranquillamente superare i 10.000 euro, mentre esemplari eccezionali possono raggiungere cifre ben più elevate.

Il Giappone rimane il leader globale nell’allevamento di Koi di alta gamma, con esemplari premium che vengono venduti per decine di migliaia di dollari. LeIl mercato globale delle carpe Koi vale poco più di 3 miliardi di dollari, e si prevede che possa raggiungere gli 8 miliardi entro il 2034.

La selezione delle carpe

La creazione di una carpa Koi da collezione è un processo lungo e spietato, che inizia con la deposizione di centinaia di migliaia di uova. Gli allevatori giapponesi applicano una cernita aggressiva e ripetuta in più fasi, scartando sistematicamente gli avannotti (i pesci piccoli non ancora completamente formati) che non soddisfano gli standard qualitativi.

La prima selezione avviene già dopo 40 giorni di vita per la varietà Kohaku, quando circa il 60-65% degli avannotti viene scartato in questa fase. Per le Sanke (un’altra varietà di carpa Koi), la cernita raggiunge il 75-80% a 25-30 giorni, mentre per le Showa può arrivare al 50-95% già a 3-5 giorni di età.

Nei mesi successivi, gli allevatori continuano a valutare la crescita, la qualità della pelle, la profondità del colore e la definizione del pattern, scartando migliaia di pesci a ogni passaggio.

Il risultato finale di questo processo è che meno dello 0,5% degli avannotti iniziali sopravvive alle selezioni per essere trasferito nelle serre in autunno raggiungendo gli standard richiesti per il mercato d’élite.

Si può ben capire, dunque, come possedere una carpa Koi d’élite significa in un certo senso ostentare un’opera d’arte animata, frutto di secoli di selezione selettiva, nonché un simbolo di successo nella cultura giapponese.