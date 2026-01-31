Bridgerton inaugura una stagione di collaborazioni speciali

Bridgerton torna su Netflix con la quarta stagione e un’ondata di collaborazioni lifestyle. Gioielli, beauty, food e design ispirati alla serie, mentre cresce l’attesa per gli episodi finali in arrivo a febbraio.

Tra salotti ovattati, sguardi rubati e un uso chirurgico della musica pop riletta in chiave orchestrale, Bridgerton torna su Netflix con la sua quarta serie riconfermandosi un fenomeno culturale capace di coinvolgere generazioni. Mentre il destino di Benedict e Sophie deve essere ancora scritto — gli ultimi quattro episodi saranno disponibili in streaming a partire dal 26 febbraio 2026 — sono tante le collaborazioni pensate per portare un pizzico della magia della serie nella vita reale.

Pandora ha lasciato una collezione composta da 14 gioielli ispirati al romanticismo, reinterpretando la ricca simbologia dei gioielli dell’epoca Regency in chiave contemporanea. Fiori finemente dettagliati e rifiniti a mano, un tempo portatori di messaggi segreti di devozione e amore, si uniscono a perle e fiocchi in gioiose tonalità pastello, tra cui il glicine lilla che impreziosisce l’universo di Bridgerton. Insieme a loro, l’ape, «da sempre simbolo legato alla famiglia Bridgerton» come raccontano i direttori creativi di Pandora Francesco Terzo e Filippo Ficarelli, riveste un ruolo speciale, posandosi delicatamente su pietre colorate.

I motivi floreali trovano spazio anche nella collaborazione speciale tra Bridgerton e Liberty Fabrics, per poi finire a decorare le confezioni, in edizione limitata, dei prodotti Dove. Docciaschiuma, scrub e deodorante si declinano così in due fragranze irresistibili, una ispirata al classico momento del tè, l’altra ai momenti trascorsi da Sophie e Benedict nella rigogliosa e verde campagna. La trasformazione in una lady della Ton si conclude con un tocco di Labello, ispirato alle coppie più iconiche della serie.

Anche il mondo del food riveste un posto d’onore nell’universo delle collab Bridgerton, a partire dalle tisane Sir Wiston dedicate alla serie: Cookies, Lampone e Vaniglia; Caramello e panna; Zenzero e limone; e, infine, l’immancabile English Breakfast. Chi invece non può rinunciare a un buon caffè, può contare sulla miscela — 80% Arabica e 20% Robusta — creata da Bialetti, da preparare e sorseggiare nella moka e tazza in edizione speciale.

Infine, per un tocco di dolcezza, Witor’s ha dedicato la sua scatola di San Valentino proprio a Bridgerton creando un cuore ricco di praline al cioccolato extra fondente che al loro interno racchiudono una ciliegia intera immersa nel liquore, uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione del brand.