Sanremo: tutti i duetti del Festival nella serata delle cover

Carlo Conti ha annunciato in direttala Tg1 la lista definitiva dei duetti e delle cover che animeranno la penultima serata del Festival di Sanremo. Qui potete leggere i nostri guidizi dopo l’ascolto in anteprima dei brani in gara all’Ariston.
COVER E DUETTI: L’ELENCO COMPLETO
Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
Bambole di Pezza e Cristina D’Avena – Occhi di Gatto
Chiello e Morgan – Mi sono innamorato di te;
Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
Ditonellapiaga e TonyPitony – The Lady is a Tramp
Eddie Brock e Fabrizio Moro – Portami via
Elettra Lamborghini e Las Ketchup – Aserejé
Enrico Nigiotti e Alfa – En e Xanax
Ermal Meta con Dardust – Golden hour
Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
Fulminacci e Francesca Fagnani – Parole parole
J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita
Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
Levante con Gaia – I maschi
Luchè e Gianluca Grignani – Falco a metà
Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore
Mara Sattei e Mecna – L’ultimo bacio
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
Michele Bravi e Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
Nayt e Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
Patty Pravo e Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
Raf e The Kolors – The Riddle
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
Samurai Jay e Belen Rodriguez e Roy Paci – Baila Morena
Sayf e Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack
Serena Brancale e Gregory Porter e Delia – Besame Mucho
Tommaso Paradiso e gli Stadio – L’ultima luna
Tredici Pietro e Galeffi, Fudasca & Band – Vita.