Sanremo: tutti i duetti del Festival nella serata delle cover

Gianni Poglio
Tra gli altri, Francesco Renga con Giusy Ferreri, Fulminacci con Francesca Fagnani e Chiello con Morgan

Carlo Conti ha annunciato in direttala Tg1 la lista definitiva dei duetti e delle cover che animeranno la penultima serata del Festival di Sanremo. Qui potete leggere i nostri guidizi dopo l’ascolto in anteprima dei brani in gara all’Ariston.

COVER E DUETTI: L’ELENCO COMPLETO

Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Bambole di Pezza Cristina D’Avena – Occhi di Gatto

Chiello Morgan – Mi sono innamorato di te;

Dargen D’Amico con Pupo Fabrizio Bosso – Su di noi

Ditonellapiaga TonyPitony – The Lady is a Tramp

Eddie Brock Fabrizio Moro – Portami via

Elettra Lamborghini Las Ketchup – Aserejé

Enrico Nigiotti Alfa – En e Xanax

Ermal Meta con Dardust – Golden hour

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

Fulminacci Francesca Fagnani – Parole parole

J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita

Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

Levante con Gaia – I maschi

Luchè Gianluca Grignani – Falco a metà

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

Mara Sattei Mecna – L’ultimo bacio

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

Michele Bravi Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

Nayt Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Patty Pravo Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

Raf The Kolors – The Riddle

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

Samurai Jay Belen Rodriguez Roy Paci – Baila Morena

Sayf Alex Britti Mario Biondi – Hit the Road Jack

Serena Brancale Gregory Porter Delia – Besame Mucho

Tommaso Paradiso e gli Stadio – L’ultima luna

Tredici Pietro e GaleffiFudasca & Band – Vita.

© Riproduzione Riservata
