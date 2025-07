I viaggi della bellezza, tre mete da non perdere

È tempo di turismo del benessere. Un mercato che, secondo Global Wellness Institute, vale più di 830 miliardi di dollari e vede le destinazioni italiane salde nella top ten dei paesi più scelti. Il bel paese, infatti, nel 2023 vanta un giro d’affari di circa 19,2 miliardi di dollari. A guidare la crescita, +7% rispetto ai dati pre-pandemia, è un’offerta trasversale: in Italia si contano circa 4mila spazi benessere e oltre 320 centri termali in funzione, il 90% dei quali accreditato al Servizio Sanitario Nazionale. Se a questo si somma il patrimonio storico culturale del paese è facile capire perché si contino 13 milioni di presenze all’anno di turisti del benessere. Qui tre destinazioni inedite per stare bene, allontanare le tensioni e riconnettersi con la propria essenza.

Palazzo di Varignana

Nel cuore dei colli bolognesi Palazzo di Varignana, già Best Immersive Experience ai Condé Nast Awards for Excellence nel 2022, è un modello di ospitalità diffusa, oltre alle 150 camere ospitate all’interno del settecentesco Palazzo Bentivoglio, comprende, infatti, un agriturismo, sei ville esclusive, ristoranti, un’azienda agricola e gli oltre 4mila metri quadrati della Spa Varsana, “Alla base della nostra attività c’è l’integrazione dei 5 pilastri del Metodo Acquaviva, ovvero nutrizione funzionale, armonia interiore, attività fisica consapevole, riposo, integrazione alimentare e cosmetica”, spiega Annamaria Acquaviva, dietista nutrizionista, farmacista, Oscar della Salute nel 2018, che collabora con la struttura dal 2019, “Questo approccio integrato fa sì che la permanenza sia un percorso a 360°, ci prendiamo cura dei nostri clienti in ogni momento, consigliandoli, accogliendoli al nostro Longevity restaurant, dove sono proposti menù basati su combinazioni strategiche di superfood e i nutraceutici, che favoriscono l’assorbimento e la biodisponibilità delle proprietà nutrizionali”.

Grand Hotel Terme di Comano

L’acqua termale di Comano sgorga a 27° costanti dalle Dolomiti di Brenta ed è conosciuta fin dal Medioevo per le sue virtù curative e per i suoi effetti benefici per le patologie dermatologiche. Ideale per lenire e rigenerare la pelle, questa sorgente oligominerale è perfetta anche per detossinare tutto l’organismo perché antinfiammatoria. Il Grand Hotel Terme di Comano con parco, è il luogo per riallacciarsi ala natura, facendo forest bathing e mindfull walking nel parco di 14 ettari, ma anche per ritrovare serenità grazie a percorsi mirati come il nuovo Trattamento Neuorosensoriale, “Si tratta di un viaggio sensoriale profondo in cui l’Acqua Termale di Comano diventa il filo conduttore di un rituale unico, capace di sciogliere tensioni, risvegliare i sensi e riportare all’essenza più autentica”, ha spiegato Sabrina Bonazza, Direttore Responsabile Cosmesi delle Terme di Comano, “si comincia con il rituale della spazzolatura, che stimola la circolazione e prepara la pelle. Successivamente quattro momenti di benessere, scelti per evocare altrettante sensazioni, ossia gioia, fiducia, calma e serenità. Tra profumi di oli essenziali e massaggi sapienti, il corpo e la mente raggiungono uno stato di rilassamento profondo, che consente di riconnettersi con la propria essenza. È ideale anche per riprendersi dal Jet Lag dopo un lungo viaggio”.

Lefay Resort & SPA Lago di Garda – Gargnano,

Primo resort 5 stelle lusso sul Lago di Garda, Lefay è anche la prima struttura del sud Europa ad aver ottenuto il Green Globe, la più importante certificazione di sostenibilità per il turismo. Incastonato nelle Riviera dei Limoni, domina dall’altro il Lago di Garda, l’eco-resort è rinomato per la sua spa, dove medicina tradizionale cinese e ricerca scientifica occidentale si incontrano. Tra le novità di stagione c’è il percorso Lascia che sia, pensato per liberare il cuore e la mente. “La vita contemporanea ci allontana dal nostro Ming, il nostro mandato spirituale e questo ci blocca”, ha spiegato la Spa manager, Monica Mescoli, “Con questo programma in quattro tappe- ci vogliono almeno tre notti di permanenza per completarlo- lavoriamo per riportare equilibrio, resettando corpo e mente per raggiungere la consapevolezza del qui e ora. Si parte con un peeling a base di olio d’oliva e crusca con una spazzolatura vigorosa, che coinvolge i meridiani e sprigiona un’energia incredibile, si passa alla rieducazione del respiro. Il terzo step prevede il massaggio Volo dell’Angelo, un trattamento che ci è valso l’European Health & SPA Award per il Miglior Trattamento Signature nel 2024, che stimola tutti i punti chiave del Ming. Una volta completato, si torna al giardino energetico per raccogliere le erbe, che saranno poi al centro di una speciale cooking class. A chiudere il programma, ritrovata la consapevolezza ci si sposta nel nostro lago salino per una sessione di water shiatsu”.