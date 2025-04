Il trattamento effetto lifting preferito da Kate Middleton

Powered by

Il Buccal Massage è una delle tecniche di lifting naturale più efficaci e affascinanti, un vero e proprio segreto di bellezza che ha conquistato celebrities e reali, tra cui Kate Middleton.

Questo massaggio profondo, che coinvolge sia l’esterno che l’interno della bocca, agisce sulla muscolatura facciale in modo intensivo, ridefinendo i contorni del viso e stimolando il rinnovamento cellulare. Grazie alla sua capacità di scolpire e tonificare la pelle, è diventato un trattamento irrinunciabile per chi desidera un aspetto disteso e luminoso senza ricorrere a procedure invasive.

Ma come funziona esattamente? Il Buccal Massage prevede una manipolazione mirata dei muscoli facciali attraverso movimenti lenti e profondi eseguiti con le mani, sia sulla superficie della pelle sia all’interno della bocca. Questo approccio permette di raggiungere le fasce muscolari più profonde, spesso trascurate dai trattamenti tradizionali, stimolando il drenaggio linfatico e migliorando la circolazione sanguigna. Il risultato è un viso più scolpito, con zigomi più definiti e una pelle dall’aspetto levigato e ossigenato.

Tra i principali benefici di questa tecnica vi è la capacità di ridurre la tensione muscolare, spesso accumulata nella zona della mascella a causa di stress o abitudini posturali scorrette. Inoltre, il massaggio interno favorisce la produzione di collagene ed elastina, due elementi essenziali per mantenere la pelle giovane ed elastica. Non è un caso che star e aristocratiche abbiano adottato questo trattamento come parte della loro routine di bellezza: l’effetto è quello di un lifting naturale, senza bisogno di aghi o bisturi.

A consacrare questa tecnica tra i trattamenti più richiesti a livello internazionale è stata anche l’esperta italiana di skin sculpting Guendalina Gennari, oggi considerata una delle massaggiatrici facciali più influenti al mondo. Con una lista di clienti che include star del cinema e della moda, Gennari ha perfezionato il Buccal Massage e altre tecniche di «face sculpting», portando l’arte del massaggio viso a un livello di eccellenza assoluta, e trasformandolo in un rituale di bellezza capace di fondere il benessere profondo con l’estetica, celebrando la pelle nella sua forma più autentica e vitale.