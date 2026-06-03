Biotherm a RiminiWellness 2026 racconta la nuova era dello “Skin Fitness”

Nel panorama contemporaneo del benessere, sempre più orientato verso una visione olistica che intreccia movimento, skincare, tecnologia e consapevolezza personale, RiminiWellness si afferma come osservatore privilegiato delle nuove abitudini legate alla cura di sé. Un appuntamento che, anno dopo anno, riunisce brand, professionisti ed esperti internazionali per raccontare come stia cambiando il modo di intendere il corpo, la performance e il benessere quotidiano, tra innovazione scientifica e ritualità sempre più personalizzate.

All’interno di questo scenario si inserisce la presenza di Biotherm come official skincare partner di HYROX. A raccontare il legame tra beauty, sport e nuove esigenze della pelle è Adriana Herrero Magallon, Brand Manager di Biotherm.

Biotherm ha partecipato al Rimini Wellness Festival con il concept “Skin Fitness”. Cosa significa oggi allenare la pelle?

Allenare la pelle significa aiutarla a essere più forte, reattiva e resistente agli stress quotidiani, proprio come accade per il corpo. Significa anche prepararla e supportarla nei momenti di maggiore stress legati all’attività fisica. È un approccio che unisce trattamento e prevenzione, con l’obiettivo di mantenere la pelle in uno stato ottimale di equilibrio e performance.

La collaborazione con HYROX segna un passo importante verso il mondo delle performance. Come nasce questa partnership e cosa rappresenta per il brand?

La partnership nasce da una visione condivisa: mettere al centro performance, resistenza e miglioramento continuo. Biotherm è Official Skincare Partner di HYROX, consolidando così la propria presenza all’interno di un contesto altamente performante e internazionale. Per Biotherm rappresenta un’estensione naturale del proprio posizionamento, permettendo di entrare in modo credibile e rilevante nel mondo del fitness competitivo.

Il prodotto protagonista è Aquasource Electrolyte Dewy Gel. Quali sono le sue caratteristiche chiave in questo contesto così attivo?

In un contesto dinamico come RiminiWellness, Aquasource Electrolyte Dewy Gel si distingue per la sua capacità di offrire freschezza e idratazione immediata. La sua formula leggera e performante lo rende ideale per accompagnare la pelle nei momenti di maggiore stress, contribuendo a mantenerla equilibrata, luminosa e pronta a ripartire.