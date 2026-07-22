Estate, smart working senza stress: ecco come lavorare al meglio da casa

Design pieghevole, cancellazione del rumore e fino a 120 ore di autonomia. Tutte le caratteristiche e il prezzo delle nuove cuffie Jabra, perfette per lo smart working

Una casa in affitto a due passi dal mare, il vagone silenzioso di un treno o una terrazza ventilata che diventa ufficio per un giorno. L’estate moltiplica le combinazioni dello smart working, ma quando l’agenda si riempie di call consecutive e la confusione di sottofondo sale, l’illusione di lavorare ovunque si scontra con la realtà. È qui che le cuffie giuste smettono di essere un accessorio e diventano lo strumento per difendere la propria concentrazione.

In Italia si contano circa 3,57 milioni di lavoratori ibridi (fonte CGIL nazionale). Tra questi, il fenomeno della workation (lavorare in estate dal luogo di vacanza) coinvolge quasi 1 lavoratore su 10 (fonte: geopop).

Per organizzare una workation di successo e bilanciare produttività e relax, è bene pianificare in anticipo in base alla destinazione, alla compagnia, alla presenza di una connessione stabile e affidabile.

Malavorare da remoto in estate significa spesso dover fare i conti anche con rumori di fondo imprevisti: bambini che giocano, il clacson di un’auto, una terrazza vivace o amici che si tuffano in piscina. Eppure, la qualità dell’audio rimane un criterio chiave: il 99% dei professionisti ritiene che un audio scadente influisca negativamente sulle riunioni online.

Cuffie professionali, anche quando l’ambiente non lo è

Con le Evolve3 85, Jabra, leader globale nelle soluzioni audio e video professionali, offre un modello di cuffie progettato per supportare i lavoratori ibridi in ogni ambiente: in ufficio, a casa, in viaggio o dal luogo delle vacanze. Professionali, compatte, pieghevoli e dotate di un design elegante, offrono una qualità audio su misura per il lavoro, inserendosi al contempo in modo naturale nella vita di tutti i giorni.

Le Jabra Evolve3 85 sono dotate di ClearVoice, una tecnologia che utilizza l’intelligenza artificiale e algoritmi avanzati per isolare la voce dell’utente e ridurre il rumore circostante, senza la presenza di un braccetto del microfono visibile. Includono inoltre una modalità di cancellazione attiva del rumore adattiva, che reagisce in tempo reale all’ambiente e al modo in cui vengono indossate le cuffie.

Un formato compatto pensato per lo smart working

Quando si viaggia, ogni accessorio conta. Con il loro design moderno e minimalista e il microfono integrato senza braccetto, le Jabra Evolve3 85 uniscono il look e il comfort di un modello consumer alle prestazioni che ci si aspetta da un dispositivo professionale.

Pieghevoli, fornite con una custodia protettiva compatta e progettate per passare facilmente dalle videoconferenze all’uso personale, supportano le giornate di lavoro ibrido senza richiedere l’uso di più dispositivi. Con un’autonomia che raggiunge le 25 ore in conversazione o le 120 ore di riproduzione musicale, e una ricarica rapida che garantisce fino a 10 ore di autonomia in soli 10 minuti, tengono il passo dei lavoratori in movimento, dall’ufficio alla casa delle vacanze.

Caratteristiche principali delle cuffie Jabra Evolve3 85

Cuffie professionali over-ear, pieghevoli, portatili e fornite con una custodia protettiva compatta;

Tecnologia Jabra ClearVoice con intelligenza artificiale deep-learning per isolare la voce e ridurre i rumori circostanti;

Cancellazione attiva del rumore adattiva e audio spaziale;

Fino a 25 ore di autonomia in modalità conversazione o 120 ore di riproduzione musicale;

Ricarica rapida: fino a 10 ore di autonomia in 10 minuti;

Peso: 220 g;

Colori: nero o grigio sabbia;

Prezzo al dettaglio consigliato: €569.

La gamma comprende anche le Jabra Evolve3 75, un modello on-ear più leggero e traspirante, compatto e facile da trasportare, progettato per i lavoratori ibridi che desiderano mantenere una maggiore consapevolezza dell’ambiente circostante.