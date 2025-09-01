Novità beauty settembre 2025: skincare, make-up e capelli per un rientro di stile

I trattamenti skincare più performanti, i rossetti e i fondotinta innovativi, le tecnologie per capelli Dyson e le fragranze Rare Beauty che trasformano la routine quotidiana in un’esperienza di lusso e benessere sensoriale.

Il rientro dalle vacanze segna sempre un momento di rinascita e rinnovamento, il corpo e la pelle chiedono idratazione e cura, i capelli desiderano nutrimento e definizione, e il trucco si reinventa per affrontare la nuova stagione con freschezza e stile.

In vista della Milano Beauty Week di settembre, il panorama beauty si arricchisce di innovazioni capaci di trasformare la routine quotidiana in un’esperienza di lusso e piacere sensoriale. Dai trattamenti skincare e makeup più performanti alle tecnologie per capelli che uniscono scienza e creatività, fino alle fragranze modulabili per esprimere la propria unicità.

Il debutto di Louis Vuitton Beauté

La linea Beauté di Louis Vuitton arriva con formule ricercate e packaging iconico, pensati per chi desidera unire l’eleganza senza tempo del brand a performance cosmetiche di alto livello. Al centro di La Beauté Louis Vuitton ci sono 55 tonalità di rossetto, un sottile e brillante richiamo ai numeri romani LV, che incarnano la dedizione della Maison all’artigianalità, al simbolismo e ai codici senza tempo. Ogni tonalità, unica e selezionata da Pat McGrath, è universalmente valorizzante e al tempo stesso visionaria, testimonianza della sua eccezionale expertise e creatività.

Le gocce effetto seconda pelle firmate da Augustinus Bader e Victoria Beckham

Il celebre duo Augustinus Bader e Victoria Beckham propone le Foundation Drops, un concentrato di innovazione che unisce skincare e make-up. Leggere come gocce, modulabili e altamente performanti, la loro formula promette un incarnato uniforme, radioso e naturalmente luminoso, ideale per rinnovare la pelle dopo l’esposizione estiva. Arricchite con estratti botanici di echinacea, fiore di acmella e foglia di oliva, le gocce agiscono anche come trattamento: migliorano l’elasticità, l’idratazione e il processo rigenerativo cutaneo, garantendo un effetto radioso giorno dopo giorno.

L’evoluzione del trattamento dei capelli secondo Dyson

Dyson presenta la nuova linea Omega per capelli, un concentrato di tecnologia avanzata pensato per nutrire, proteggere e modellare. Capelli più forti, disciplinati e lucenti grazie a strumenti che combinano innovazione ingegneristica e cura dei capelli, trasformando ogni styling in un’esperienza di lusso e benessere. Grazie a una miscela unica di sette oli ricchi di acidi grassi omega, tra cui l’olio di girasole raccolto nelle coltivazioni Dyson del Lincolnshire, nel Regno Unito, la linea comprende un olio idratante che rinvigorisce e ripara i capelli e uno spray leave-in nutriente che nutre e districa.

La fragranza di Rare Beauty introduce una nuova ritualità personalizzata

Rare Beauty lancia un nuovo profumo abbinabile ai layering balm, per creare combinazioni olfattive personalizzate. Questa innovazione permette di giocare con note, texture e intensità, trasformando la routine quotidiana in un vero e proprio laboratorio sensoriale, perfetto per esprimere la propria individualità. Rare Eau de Parfum si apre con una combinazione avvolgente di caramello cremoso, pistacchio e pepe rosa. Il cuore della fragranza rivela un equilibrio inaspettato tra la dolcezza intensa della vaniglia e la vivacità speziata dello zenzero, impreziosito da fave di cacao riciclate. Il fondo è morbido, caldo e persistente, grazie alle note di sandalo, fava tonka e muschi della pelle.

Rosie Huntington Whiteley è il nuovo volto di Gisou

Gisou apre un nuovo capitolo con la campagna Honey Milk, segnando l’ingresso del brand nella categoria styling con la 5-in-1 Styling Cream, un prodotto pensato per uno styling naturale, luminoso e duraturo. Clinicamente testata per garantire giorni di tenuta, la formula è arricchita con il prezioso Miele Mirsalehi e le proteine idrolizzate del latte, per capelli visibilmente più forti, morbidi e protetti. La texture cremosa e leggera assicura un’idratazione intensa, controllo del crespo, lucentezza satinata, tenuta flessibile e protezione dal calore fino a 230°C, rendendo ogni acconciatura impeccabile e curata con semplicità.