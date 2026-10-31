Cosnova, l’azienda che ha democratizzato la bellezza compie 25 anni

Da essence a Catrice, la storia di un gruppo che ha rivoluzionato il mercato cosmetico rendendo qualità e innovazione accessibili a tutti.

Esiste una differenza sostanziale tra rendere un prodotto economicamente accessibile e cambiare il modo in cui il suo valore viene percepito. Nel mondo della cosmetica, dove per lungo tempo il prestigio di un marchio è stato associato anche al prezzo, questa distinzione ha assunto un significato particolare. Qualità e innovazione sembravano appartenere soprattutto all’universo della bellezza di lusso, mentre il mercato di massa rispondeva a esigenze prevalentemente funzionali. Un equilibrio che, all’inizio degli anni Duemila, Christina Oster-Daum e Javier González hanno deciso di mettere in discussione, dando vita a cosnova.

La loro intuizione nasceva da un interrogativo semplice: perché un cosmetico innovativo, desiderabile e di qualità dovrebbe necessariamente avere un prezzo elevato? Una domanda destinata a definire l’identità dell’azienda tedesca e ad accompagnare la crescita di essence e Catrice, due marchi oggi presenti nei beauty case di milioni di consumatori.

A venticinque anni dalle origini del progetto, Cosnova rappresenta una delle realtà più significative della cosmetica internazionale. Un’azienda a conduzione familiare che ha conservato la propria indipendenza, costruendo la sua espansione su un principio rimasto invariato: rendere la bellezza uno spazio di espressione personale accessibile a tutti.

Un’intuizione nata dalla volontà di cambiare le regole

La storia di Cosnova comincia molto prima che la democratizzazione della bellezza entrasse nel linguaggio dell’industria cosmetica. Christina Oster-Daum, dopo un’esperienza nel marketing di Nestlé, aveva proseguito il proprio percorso professionale nel settore beauty, maturando l’idea di un marchio capace di coniugare formulazioni performanti, innovazione e prezzi contenuti.

Il progetto, inizialmente proposto all’azienda per cui lavorava, non aveva incontrato il favore dei vertici, convinti che il make-up dovesse conservare una dimensione aspirazionale. Oster-Daum aveva una visione differente, influenzata anche dall’esperienza nel settore alimentare, dove offrire qualità a prezzi accessibili rappresentava una pratica consolidata.

Nel 2001 nasce così Cosnova, mentre nel febbraio 2002 arriva sul mercato essence. Accanto a Christina c’è il marito Javier González, anch’egli proveniente dall’industria cosmetica.

Gli inizi hanno una dimensione quasi domestica. I due imprenditori lavorano dalla propria abitazione, utilizzando la sala da pranzo come primo ufficio. L’accordo con la catena tedesca dm, che sceglie di distribuire essence già al debutto, permette di avviare l’attività senza finanziamenti esterni. È l’inizio di un modello di crescita autofinanziato che Cosnova conserverà nel tempo.

La democratizzazione della bellezza come modello imprenditoriale

«Investire nella qualità dei prodotti piuttosto che nel marketing». Christina Oster-Daum ha riassunto così uno dei principi che hanno accompagnato lo sviluppo di cosnova, ribaltando una logica a lungo dominante nell’industria cosmetica.

Quando essence arriva nei negozi tedeschi, le campagne con grandi testimonial rappresentano ancora uno degli strumenti privilegiati per costruire la riconoscibilità dei marchi. Cosnova sceglie una strada diversa, concentrando le risorse sulle formulazioni e sulla capacità di proporre prodotti competitivi a prezzi contenuti.

La rinuncia iniziale alla pubblicità tradizionale favorisce un rapporto diretto con i consumatori, alimentato dal passaparola e dalla possibilità di sperimentare il make-up senza affrontare una spesa impegnativa. Il prodotto diventa il principale strumento di comunicazione.

La strategia si rivela efficace. Nel 2007, a cinque anni dal debutto, essence conquista la leadership per volumi nel mercato tedesco della cosmetica decorativa. Nel frattempo, nel 2004, il lancio di Catrice aveva ampliato l’offerta del gruppo.

A distinguere i due marchi è soprattutto l’approccio al make-up. essence interpreta una dimensione spontanea, colorata e sperimentale, mentre Catrice sviluppa un linguaggio più sofisticato, ispirato alle tendenze e alla bellezza premium, senza rinunciare all’accessibilità.

Dalla Germania al mondo, una crescita costruita nel tempo

La dimensione raggiunta da cosnova racconta quanto quella prima intuizione sia riuscita a tradursi in una strategia industriale. Il gruppo è oggi presente in oltre 90 Paesi e, secondo i risultati dell’esercizio 2025, ha registrato un fatturato di 991 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto all’anno precedente.

Nel panorama mondiale della cosmetica decorativa, Cosnova occupa il sesto posto per valore e il secondo per volumi, mentre essence è indicato come il marchio cosmetico più venduto in Europa. Risultati significativi per un’azienda che ha mantenuto prezzi accessibili e una struttura proprietaria indipendente.

L’Italia rappresenta uno dei mercati strategici del gruppo. Nel 2017 Cosnova ha aperto la propria filiale italiana, consolidando la presenza di essence e Catrice. Secondo i dati NielsenIQ relativi ai dodici mesi terminati a maggio 2026, l’azienda ha raggiunto la leadership nel mercato mass market italiano del make-up, sia per valore sia per volume.

«Affermarsi nel Sud Europa ha richiesto tempo, costanza e una strategia di lungo periodo», ha spiegato Javier González, sottolineando l’importanza della conoscenza dei singoli mercati e della capacità di adattarsi alle esigenze locali.

Il futuro della bellezza oltre il make-up

La prossima fase della crescita di cosnova punta ad ampliare il concetto di bellezza accessibile oltre i confini della cosmetica decorativa.

Nel gennaio 2026, il gruppo ha acquisito Niche Beauty Lab, azienda spagnola specializzata nello skincare scientificamente orientato, conosciuta per marchi come Transparent Lab, Theramid e Acnemy. Un’operazione che permette di integrare nuove competenze nella ricerca formulativa e nello sviluppo di prodotti basati su ingredienti attivi.

La scelta risponde all’evoluzione di un mercato nel quale il confine tra make-up e trattamento diventa sempre più sottile e i consumatori ricercano prodotti capaci di combinare efficacia e innovazione.

Per Javier González, l’espansione nello skincare rappresenta un passaggio fondamentale per sostenere la crescita nel lungo periodo, raggiungere nuovi mercati e ampliare il portafoglio senza perdere la filosofia originaria. Christina Oster-Daum continua invece a riportare la prospettiva futura alla visione che ha ispirato la nascita dell’azienda: permettere a un numero sempre maggiore di persone di trovare nella bellezza uno strumento di espressione individuale.

Venticinque anni dopo, in un settore che continua a interrogarsi sul significato del lusso, sul valore dell’innovazione e sulle nuove forme di inclusività, cosnova porta avanti la convinzione che ha accompagnato la sua nascita: la bellezza acquista un significato ancora più profondo quando diventa una possibilità condivisa.