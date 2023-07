«Grazie ai social voglio farmi conoscere»: Alessio Lala è il tatuatore che spopola su TikTok

Chi è Alessio Lala? In Rete si parla molto di lui, che conquista il web con milioni di visualizzazioni sui social. Da mesi Alessio Lala, grazie al suo talento, viene apprezzato da molti vip guadagnandosi la fama di tatuatore ufficiale.

Così, Alessio Lala parte alla conquista della Rete e del jetset. Giusto per citare un po’ di personaggi che si rivolgono a lui: Ultimo, Side, Ludwig, Jessy, Clary, Lulù Selassiè, Lorenzo Renzi, Filippo Contri. Oppure calciatori come Matteo Politano, Nicola Zalewski, Tammy Abraham, Mady Camara, Jorge Silva. Anche le calciatrici della nazionale e Campionesse d’Italia con l’as Roma Anna Serturini, Elisa Bartoli e Lucia Di Giglielmo.

La sua storia merita di essere raccontata. Alessio Lala, a 18 anni, corona un sogno ed apre uno studio di tattoo a Roma. A 20 anni vince la sua prima convention a La Spezia, da lì in poi non si è più fermato, vincendo quasi 60 premi internazionali e nazionali. ”Sono atterrato su tik tok e non mi aspettavo una risposta del genere, ora siamo quasi 400 mila anime e sono contento di entrare in contatto con tutti loro! “ dice. Da settembre ad oggi ha conquistato 15 milioni di like.