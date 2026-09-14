A Milano apre il tempio dello yoga sartoriale: ecco la rivoluzione di Casa Cosmica

Secondo le rilevazioni di Business Research Insights, il mercato mondiale dello Yoga nel 2026 avrà un valore di circa 155,5 miliardi di dollari con la prospettiva di raggiungere quota 276,7 miliardi di dollari entro il 2035. In questo contesto, circa il 78% dei consumatori attenti al benessere integra ora questa pratica nelle routine settimanali. Nel dettaglio, in Italia si stima che oltre sei milioni di persone, circa il 10% della popolazione, coltivi la disciplina indiana, un dato che è triplicato negli ultimi sei anni. A contribuire al successo dello yoga sono molteplici fattori, dall’attenzione al benessere mentale all’esigenza di trovare un allenamento capace di essere personalizzato. In questo contesto domani a Milano apre Casa Cosmica, un contenitore più che uno studio, che fissa un nuovo standard in materia di Yoga. Perché alla base del progetto di via Manfredini 6, c’è l’idea di comunità. Ideata da Francesca Moratti, Cristina Bazzanella e Costanza Campari, Casa Cosmica è un luogo in cui il movimento incontra la cultura, la spiritualità dialoga con la contemporaneità e le relazioni diventano parte integrante dell’esperienza.

L’idea

«Tutte e tre abbiamo un legame con lo Yoga, che ci ha accompagnato in diverse fasi delle nostre vite», ha spiegato la co-founder, Francesca Moratti, «quando ci siamo incontrate abbiamo capito che volevamo costruire qualcosa di diverso, non il solito studio, ma una realtà più intima, dove le persone si sentissero veramente al centro. Casa Cosmica è nata da questo desiderio e si pone come una novità nel panorama Yoga perché insegna sì la disciplina nelle sue varie sfaccettature, Vinyasa, Hatha, Yin, Nidra, Aerial, ma offre la possibilità di creare dei percorsi tailor-made come il nostro 22 Asana o il Restorative Yoga Nidra, che rispettino le caratteristiche del singolo e gli permettano di raggiungere i suoi obiettivi senza il tipico stress degli altri centri. Oltre allo Yoga, è possibile fare Pilates Matwork, Barre, ginnastica dolce, nonché trattamenti ayurvedici, fisioterapia, osteopatia, massaggi e counseling nell’area Oikos. In più stiamo mettendo a punto un calendario di appuntamenti culturali, pensati per riunire la community al di là della pratica: Casa Cosmica è un luogo che accoglie, dove si condividono valori e ci si confronta. Pensiamo che in una città come Milano, dove la pressione è la normalità e si vive rincorrendo l’agenda, ci sia bisogno di uno spazio dove incontrarsi, una piccola piazza accogliente, dove potersi riunire».

22 Asana e Restorative Yoga Nidra

Sono i percorsi signature di Casa Cosmica e rispondono ad esigenze specifiche, «Lo Yoga è innanzitutto una filosofia di vita, che unisce pratica e spiritualità», ha continuato Moratti, «non è prodotto in serie, va studiato e rispettato. In questa direzione ci siamo rese conto che ognuno pratica in modo diverso: ogni corpo è diverso, così come lo sono la sua storia, le sue esigenze, i suoi punti di forza e le sue fragilità. Pertanto, abbiamo disegnato una sequenza personalizzata di 22 Asana, che prende avvio da un colloquio conoscitivo, da una lezione individuale, che accompagna ciascuno secondo le proprie caratteristiche». Non solo, in contemporaneità iperstimolata ed esigente – solo in Italia una persona adulta su quattro ha problemi di insonnia o disturbi del sonno- Casa Cosmica offre anche una pratica pensata appositamente per il recupero del corpo e della mente. «Nel nostro gruppo c’è un’insegnate straordinaria specializzata in Yoga Nidra. Con lei abbiamo messo a punto il percorso Restorative Yoga Nidra, che accompagna nella meditazione. Grazie alla guida della sua voce corpo e mente raggiungono uno stato di rigenerazione profonda. Non è detto che ci si addormenti, ma qualora succeda, considerate che 40 minuti di questa pratica corrispondono a due ore e mezzo di sonno, ci si sente veramente rinati, abbandonando quel costante stato di allerta cui siamo abituati a favore dell’equilibrio», ha concluso Moratti.