Come se non bastassero i nuovi casi e l'attrazione sempre più forte per l'avvocatessa Persiano, Malinconico deve fare i conti con l'inaspettata proposta indecente di un potente collega: cederà all'allettante cifra che gli mette sul piatto? Comincia così la quarta e ultima puntata di Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso, la serie di Rai1 con Massimiliano Gallo, Teresa Saponangelo e Denise Capezza, tratta dai libri di Diego De Silva, che ha collezionato in queste settimane buoni ascolti e discrete critiche. Ecco cos'accadrà nell'episodio conclusivo, in onda giovedì 10 novembre, al quale partecipa anche come guest star Michele Placido.

Vincenzo Malinconico, le anticipazioni dell'ultima puntata

Teicheué è braccato e messo sotto torchio dagli inquirenti, ma si ostina a ripetere d'essere stato incastrato: toccherà a Vincenzo Malinconico (Massimiliano Gallo) difenderlo. Intanto l'avvocato si ritrova in una fase delicata del suo rapporto con Alessandra Persiano (Denise Capezza): tutto sembrava procedere serenamente quando l'arrivo di Alfredo (Francesco Cavallo) riaccende le insicurezze della donna, che è sul punto di accettare l'importante proposta di lavoro giunta da un importante studio legale di Milano.





Malinconico davanti a un bivio

Vincenzo si ritrova all'improvviso contattato dalla seducente Veronica Starace Tarallo (Ana Caterini Murariu), bella moglie di un avvocato molto potente, Ugo Maria Starace Tarallo (Michele Placido), che gli chiede di assisterla nella sua causa di separazione dal marito. L'avvocato Starace Tarallo, determinato a vincere la causa di separazione, offre a Malinconico una grossa somma di denaro in cambio della sua rinuncia alla difesa.