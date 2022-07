Sopravvissuti: tutto sulla nuova serie mistery con Lino Guanciale

Una barca a vela salpa per una traversata oceanica ma dopo pochi giorni a causa di una violenta tempesta scompare dai radar. Un anno dopo il relitto viene ritrovato con a bordo ancora vivi solo sette dei dodici passeggeri. Cos'è successo agli altri? E quale segreto nascondono i superstiti? Ruota attorno a queste domande Sopravvissuti, il mistery drama di Rai1 con Lino Guanciale e un cast internazionale, una delle serie evento più attese della prossima stagione tv al via a settembre: diretta da Carmine Elia è un progetto ambizioso a guida italiana e prodotto dall’alleanza europea tra Rai, France Télévisions e ZDF. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fiction, che debutterà a ottobre 2022.

Sopravvissuti, la nuova serie mistery con Lino Guanciale

Una barca a vela di nome Arianna, elegante e moderna, salpa dal porto di Genova per una traversata oceanica: a bordo ci sono dodici passeggeri e ciascuno di loro porta con sé il bagaglio della propria storia, complessa e a volte dolorosa e con la speranza che quell’avventura possa segnare un nuovo inizio. Tra legami già esistenti e nuove conoscenze, il gruppo inizia il viaggio, ignaro del destino che lo attende, così come lo sono i familiari che li hanno salutati dalla banchina: dopo pochi giorni d navigazione, infatti, l’Arianna scompare dai radar e un anno dopo, quando ormai le speranze di ritrovarla sono state abbandonate, riappare misteriosamente ridotta ormai a un relitto con a bordo solo sette persone. Cosa è successo agli altri? Come hanno fatto i superstiti a restare in vita? E a quale prezzo?

Il cast e le anticipazioni della fiction drama di Rai1

Sulla banchina del porto di Genova i telespettatori conosceranno i protagonisti della serie nata da un’idea di Sofia Bruschetta,Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano. A cominciare da Luca, interpretato da Lino Guanciale, che guida il cantiere Leone organizzatore della traversata e che saluta gioioso sua moglie Sylvie (Stéfi Celma) e le due figlie. Poi ci sono Anita (Pia Lanciotti), ruvido ispettore di polizia, che guarda partire suo figlio Gabriele (Alessio Vassallo), il medico di bordo. Tra gli altri, si imbarca anche la famosa attrice Giulia Morena (Barbora Bobulova) con il marito e il figlio. Dopo pochi giorni di navigazione, l’imbarcazione scompare dai radar e un anno dopo i sopravvissuti, sconvolti e prostrati dalla fame e dalla sete ma ancora vivi, rispunteranno sulle coste venezuelane. Poi le vite dei sopravvissuti e dei loro cari riprenderanno a fatica: su tutti loro incombe il peso della tragedia vissuta e la misteriosa catena di logoranti segreti che gli ex naufraghi sono costretti a mantenere. Sopravvissuti è un viaggio nei labirinti della psiche e nell’intimità delle relazioni, la storia del ritorno a una quotidianità che non ci appartiene più. Sopravvissuti è la risposta a una domanda semplice ma terribile: cosa sei disposto a fare per sopravvivere?





















