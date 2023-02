Sanremo 2023: il meglio e il peggio della quarta puntata

Brividi, pochi imprevisti e qualche grande certezza. A cominciare dal fatto che il pubblico dell’Ariston ha smesso di essere inamidato e ci ha preso gusto a regalare standing ovation e applausi a scena aperta. E lo ha ribadito nella quarta serata di Sanremo 2023, la “lunga notte dei duetti” di venerdì 10: tutti in piedi per Beppe Vessicchio, Giorgia ed Elisa – due fuoriclasse assolute – poi per Marco Mengoni che si porta a casa anche il primo premio per il suo duetto. Se è vero che un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, la terza (domani sera), rischia di essere la prova che lo porterà alla vittoria. Televoto permettendo. Ecco il meglio e il peggio della prefinale.

LA “MINA VAGANTE” CHIARA FRANCINI

Chiara Francini non è la rivelazione di Sanremo semplicemente perché, chi la conosce e la segue, sa bene quanto il suo talento sia clamoroso, trasversale e imprevedibile. All'Ariston ha portato un personaggio un po' alla Franca Valeri, un po' alla Anna Marchesini. Brillante, colta, preparata. Molto bello anche il suo monologo che parte dalla maternità, attraversa la questione diritti civili, surfa su un'ironia agrodolce, feroce, sfacciata e intelligente, poi torna alla maternità e al figlio che vorrebbe, che ancora non è arrivato e forse non arriverà mai. O forse sì. Peccato vada in onda alle due del mattino. VOTO: 9

TUTTI PAZZI PER VESSICCHIO

Era il grande assente, il “convitato di pietra” di questa edizione di Sanremo (per via di una causa in corso con la Rai). Ma quando Beppe Vessicchio si è palesato sul podio per dirigere la “strana coppia” Grignani-Arisa, il pubblico è letteralmente esploso. Ormai un totem festivaliero come la scritta Teatro fuori dall’Ariston e le copertine di Sorrisi. I simboli non si toccano. VOTO: 10

ELODIE LA RUBABORSETTE

È la bomba sexy di questa edizione, senza se e senza ma. Elodie ha infiammato l’Ariston anche con American Woman, duettando con BigMama (una delle icone della body positivity). Ma ieri si è fatta notare per aver “rubato” la borsetta a Serena Bortone, seduta in prima fila, bissando la scena dello scippo di Pelù a una sciura seduta in platea. VOTO: 7

AMADEUS E IL GIORNO DEL RICORDO

Amadeus ha voluto dedicare un momento al Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. «Una delle pagine più tragiche della nostra storia: l’eccidio di migliaia di nostri connazionali gettati nelle foibe dalle milizie del Maresciallo Tito e l’esilio di centinaia di migliaia di italiani costretti a lasciare la loro terra e i loro averi», spiega seduto tra il pubblico. Molto intenso il passaggio finale: «La libertà non si conquista dimenticando o rimuovendo, ma ricordando. Sempre».

LORELLA CUCCARINI IS BACK

Era reduce da un incidente durante le prove, nel pomeriggio (provando con Olly La notte vola, è caduta di faccia sul palco), ma Lorella Cuccarini si è rialzata e ha portato a casa una performance impeccabile. Passano gli anni ma lei sale in scena e spiega a tutte e tutti cosa vuol dire essere una grande showgirl. E una vera professionista. Gli aspiranti famosi e famose prendano appunti. VOTO: 8

CHE SPETTACOLO LE CONTRODIRETTE DI FIORELLO

Fiorello uno di noi. Si fa le sue controdirette su Instagram, in attesa di andare in onda nel post Festival con Viva Rai2 su Rai1 Speciale Sanremo e ne combina di tutti i colori. Imprevedibile, non si smentisce mai: commenta con i suoi autori, sbadiglia, quasi si addormenta, poi si ripiglia in vista della diretta e butta lì frasi come "hanno trovato un pacco sospetto a 500 metri dall'Ariston? Ma no, era la borsa dei trucchi di Rosa Chemical". Mattatore vero, anche all'una del mattino. Sperando, chissà, nell’incursione nella finalissima di sabato. VOTO: 9