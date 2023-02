Resta con me: tutto sulla nuova serie con Francesco Arca

I #DeGiovanners sono avvisati: Maurizio De Giovanni è tornato e si prepara a sbancare con un altro successo televisivo. Dopo I bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre e Il commissario Ricciardi (la cui seconda stagione è in arrivo tra poche settimane), domenica 19 febbraio debutta su Rai1 l'ultimo progetto di cui lo scrittore napoletano è ideatore: la nuova serie Resta con me, un poliziesco classicoche sconfina però nel family, nella commedia e nel racconto sociale. Il protagonista è Francesco Arca, nei panni del Vice Questore aggiunto Alessandro Scudieri, un brillante investigatore ma cui vita cambia dopo che rimane coinvolto in una sparatoria. Il suo obiettivo? Indagare sulla pericolosa "banda della lancia termica".

Resta con me, la nuova serie con Francesco Arca

Alessandro Scudieri (Francesco Arca) è la punta di diamante della Squadra Mobile di Napoli, uno di quei poliziotti che non si arrendono mai, pronto a tutto per un'indagine. La sua vita cambia quando, inseguendo una pista investigativa, viene coinvolto in una sparatoria insieme alla moglie Paola (Laura Adriani), incinta del loro primo figlio: dopo avere scoperto che Alessandro stava seguendo di nascosto un'indagine, il loro rapporto va in frantumi. A quel punto chiede il trasferimento all’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba: catturare la banda della lancia termica, responsabile di tutto quello che gli è successo, e riconquistare Paola diventano i suoi obiettivi. Resta con me è una serie ideata da Maurizio De Giovanni, diretta da Monica Vullo e scritta da Donatella Diamanti con Mario Cristiani, Fabrizia Midolla, Giovanni Galassi, Angelo Petrella e Tommaso Renzoni. La co-produzione è di Rai Fiction con la Palomar di Carlo De Esposti, il produttore di molti titoli di successo, su tutti Il commissario Montalbano.

Le anticipazioni e il cast della serie ideata da Maurizio De Giovanni

Resta con me «un viaggio all’interno di una notte che è tutto tranne che realmente buia», come l'ha definito la regista Monica Vullo. Scuderi si muove in una Napoli sempre in movimento e brulicante di vita imparando a districarsi nel mondo della notte, con le regole e le vite che nasconde. Così spinge la propria indagine fino a capire che la banda sta per portare a segno un colpo eccezionale e vuole impedire che accada l’irreparabile, giocando d’anticipo. Ma capisce che tra le fila della polizia qualcuno si muove per sabotare le sue mosse e gli servirà tutta la sua abilità per riuscire a far luce sui misteri e riprendersi la propria vita. E se questo accadrà, sarà anche grazie a Diego (Mario Di Leva), un bambino orfano che grazie alla sua forza vitale scardinerà la sua vita e quella di Paola. Nel cast della serie di Rai1 ci sono anche Antonio Milo - un attore di grandissimo talento, celebre per il ruolo del brigadiere Maione ne Il commissario Ricciardi -, Maria Pia Calzone e Raffaella Rea.