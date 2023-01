La porta rossa 3: tutto sull'ultima stagione della serie con Lino Guanciale

Riuscirà finalmente Cagliostro a varcare la Porta Rossa? È questa la domanda attorno a cui ruota la terza e ultima stagione de La porta rossa, la serie ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, con Lino Guanciale nei panni del "poliziotto fantasma" rimasto prigioniero del mondo dei vivi, costretto ad osservare sua figlia che cresce senza di lui e la sua ex moglie Anna che tenta di andare avanti con la propria vita. Questa volta però, i personaggi dovranno confrontarsi - forse in via definitiva - con l’esperienza del distacco dalle persone amate e non solo. Ecco cos'accadrà nella prima delle quattro nuovo puntate della fiction diretta da Gianpaolo Tescari, in onda mercoledì 11 gennaio su Rai2.

La porta rossa 2, l'ultima stagione della serie con Lino Guanciale

Nella seconda stagione, il fantasma di Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale) era rimasto intrappolato nel mondo dei vivi non per sua scelta, ma costretto da Vanessa Rosic (Valentina Romani), la medium, che per la prima volta aveva voluto decidere del loro comune destino. Un grande interrogativo è rimasto dunque spalancato: qual è l’origine del legame della ragazza con Cagliostro? Per capirlo, oltre che per esplorare i suoi poteri medianici, Vanessa è partita con Federico (Carmine Recano), anche lui medium, verso una destinazione ignota. Sono passati tre anni da quando se n'è andata, frequenta il Centro Studi di Parapsicologia, in Slovenia, Cagliostro ha rotto ogni rapporto con lei: per questo, quando Eleonora (Cecilia Dazzi) chiede il suo aiuto per liberarla dalle influenze di quel posto misterioso, lui si rifiuta. Come se non bastasse Anna (Gabriella Pession), la moglie vedova di Cagliostro, sta per lasciare la città: ha ottenuto un nuovo incarico come giudice a Siena e spera in un nuovo inizio per lei e sua figlia. Intanto il Commissario Paoletto (Gaetano Bruno) deve affrontare i problemi della città e un mistero affettivo: nonostante il loro rapporto sembrasse andare a gonfie vele, Stella (Elena Radonicich) gli ha chiesto una pausa ed è scomparsa.

La porta rossa 3, le anticipazioni della prima puntata

Durante una manifestazione in difesa dell’ambiente, a Trieste si verifica un blackout che investe l’intera città causando disordini e problemi di ordine pubblico. Cagliostro assiste ad un incidente d'auto in cui muore una persona che conosce molto bene e per risolvere il mistero che sembra celarsi dietro l’incidente i troverà ad avere di nuovo a che fare con Vanessa, che nel frattempo ha appena concluso il suo percorso universitario nel Centro Studi di Parapsicologia.

Gli strani fatti accaduti durante il blackout, su cui Paoletto e la questura indagano per scoprirne le cause, bloccano Anna a Trieste proprio quando sta per trasferirsi a Siena per diventare giudice. Sente la presenza di Cagliostro anche in questo nuovo mistero e si convince che dietro quell’inspiegabile incidente d’auto si nasconda un possibile omicidio. Intanto prende forma nella mente di Cagliostro una nuova premonizione di pericolo che lo spinge a tentare il possibile per ricucire il rapporto con Vanessa.