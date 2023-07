Palinsesti Sky 2023/2024: tutte le novità su serie tv, show e sport

Un’abbuffata di serie tv, tanto sport e la quota intrattenimento e news riconfermate in blocco. Sono questi i capisaldi dei Palinsesti 2023/2024 di Sky Italia, cui quest’anno è toccato aprire le danze della presentazione delle novità: il broadcaster per la verità aveva organizzato un evento in grande stile previsto per metà giugno – per celebrare anche i vent’anni di attività – ma la morte e i funerali di Berlusconi hanno costretto i vertici a riprogrammare tutto. E così oggi, martedì 4 luglio, Sky ha finalmente svelato le sue carte: mentre Rai, Mediaset e Discovery da settimane sono in agitazione sul fronte del telemercato, in Santa Giulia non si sono scomposti più di tanto pensando più ai prodotti che a nomi nuovi. Ecco nel dettaglio tutto ciò che vedremo dal prossimo settembre, i titoli e i volti di punta di Sky.

PALINSESTI SKY 2023/2024, LA GRANDE ABBUFFATA DI SERIE TV (LE NOVITÀ)

L’architrave portate dei Palinsesti Sky restano le serie tv, con tante produzioni originali e i grandi titoli internazionali. Ma partiamo da casa nostra. A ottobre Lino Guanciale sbarca su Sky con Un’estate fa, thriller transgenerazionale ambientato negli anni ’90 di cui è co-protagonista con Filippo Scotti. Tra i volti di Sky Original c’è sempre Salvatore Esposito, che si candida ad essere l’erede di Bud Spencer: l’attore sarà il protagonista di Piedone, nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Spencer. Due esordienti, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, saranno invece rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto nella nuova dramedy Hanno ucciso l’uomo ragno – la vera storia degli 883, le cui riprese sono cominciate da pochi giorni: la serie diretta da Sidney Sibilia racconterà una storia di musica, di provincia e di grande amicizia, ispirata alla vera storia dei mitici 883. Da segnalare anche La Mala, sulla Milano criminale degli Anni ’70, ispirata all’omonima docu-serie Sky Original di grande successo; Dostoevskij dei fratelli D’Innocenzo, con Filippo Timi; Unwanted - Ostaggi del mare, con Marco Bocci, liberamente tratto da Bilal, libro inchiesta sulle rotte dei migranti del giornalista Fabrizio Gatti; Domina, con Kasia Smutniak.

IN ARRIVO LE NUOVE STAGIONI DI HOUSE OF THE DRAGON E THE WHITE LOTUS

Sky punta poi sui titoli internazionali più amati e riconoscibili, compresi quelli firmati HBO. La stagione in questo senso è già cominciata con And Just Like That, secondo capitolo del sequel di Sex and the City. Per gli appassionati, da segnare in agenda a settembre il gran finale di Billions, con Damian Lewis di nuovo insieme a Paul Giamatti. In arrivo anche le nuove attesissime puntate di House of The Dragon 2 e The White Lotus 3 e, entro la fine del 2023, True Detective: Night Country con Jodie Foster.

NEL 2024 CALL MY AGENT 2, LA SERIE SU MUSSOLINI E ZINGARETTI RE

Dopo il successo della prima stagione, nel 2024 torna Call my agent Italia, remake della serie francese cult: al centro della storia ci sono le vicissitudini della CMA e le disavventure dei soci. Fortissime le guest star in arrivo, da Elodie alla Impacciatore, dalla Bruni Tedeschi a Valeria Golino. Quest’ultima sarà anche la protagonista e regista de L’Arte della gioia, dallo scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza. Tra i titoli più attesi c’è senza dubbio M. Il figlio del secolo dal romanzo di Antonio Scurati, con il talentuoso Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini: la serie otto episodi racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere del Duce. Per gli appassionati di Luca Zingaretti, arriva la seconda stagione de Il Re, e sempre nel 2024 debutta Un amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, storia di una passione che resiste al tempo e alla distanza e che si sviluppa lungo due linee temporali distinte. Sul fronte docu-serie, da segnalare Dove nessuno guarda - Il caso di Elisa Claps: uno dei casi di cronaca nera più oscuri ed eclatanti del nostro Paese sarà raccontato in quattro episodi originali di Sky Italia e Sky TG24 realizzati da Chora Media, a cura di Pablo Trincia e con la regia di Riccardo Spagnoli.

DA X FACTOR A MASTERCHEF, RICONFERMATO L’INTRATTENIMENTO DI SKYUNO

Titoli che vincono, non si cambiano: ecco, dunque, che Sky Uno ripropone lo schema consolidato sul fronte intrattenimento. Si parte a settembre con X Factor: per provare a dare nuova linfa ad un format in affanno, si scommette sul ritorno di Morgan, “mina vagante” in giuria con Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Riconfermata alla conduzione Francesca Michielin. Riconfermato in blocco anche il trio formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che tornano a dicembre con una nuova edizione di MasterChef Italia. Alla fine dell’inverno torna poi il viaggio più imprevedibile della tv, quello di Pechino Express, con Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio alla conduzione: cast e rotta sono ancora top secret. Costantino commenterà alla sua maniera imprevedibile anche Quattro Matrimoni, la gara tra quattro spose nel giorno più speciale della loro vita. In arrivo anche le nuove stagioni di due guilty pleasure del canale, Alessandro Borghese 4 Ristoranti e Bruno Barbieri 4 Hotel.

TUTTO LO SPORT TRA CALCIO, NBA, RUGBY E VELA

Sky Sport festeggia vent’anni e apre la “Casa dello sport”, con un ricchissimo palinsesto ad hoc per celebrare due decenni di successi e rivoluzioni nello stile e nel linguaggio. Per la nuova stagione punta su calcio, NBA, rugby e vela. Cominciamo dall’abbuffata calcistica. Il 20 agosto riparte la Serie A TIM, con tre partite per ogni turno in co-esclusiva (per un totale di 114 match a stagione); anche per la prossima stagione Sky trasmetterà 121 delle 137 partite di UEFA Champions League e tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. La novità è che Sky trasmetterà tutti i 51 match di UEFA EURO 2024, 20 dei quali in esclusiva live, in programma dal 14 giugno 2024 in Germania. Dal calcio al basket americano: su Sky e in streaming su NOW sarà possibile continuare ad assistere alle partite dei campioni della NBA. Il triennio 2023/2025 vedrà anche una grande conferma, quella del Sei Nazioni di rugby e torna su Sky anche la America’s Cup. Ma già l’estate si annuncia caldissima con tre europei (basket, pallavolo ed equitazione) e cinque mondiali (nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby). E anche nella prossima stagione potrà contare su tre narratori d’eccezione, Federico Buffa, Giorgio Porrà e Paolo Condò, tra le voci più stimate del giornalismo sportivo italiano.

SU TV8 TORNANO SAVINO, BORGHESE E LA GIALAPPA’S

Chi si aspettava grandi novità per Tv8, il canale generalista di Sky, rimarrà deluso. Niente nuove produzioni originali, piuttosto la riconferma dei titoli che si sono imposti nell’ultimo anno. A cominciare da 100% Italia, il game show condotto da Nicola Savino che sonda le abitudini e le opinioni degli italiani. A presidiare il preserale sarà sempre Alessandro Borghese con Celebrity Chef, la sfida in cucina tra due star musica, dello sport e dello spettacolo che si calano nei panni di cuochi. Confermatissimo anche il GialappaShow della Gialappa’s Band, uno dei programmi rivelazione di questa stagione, fenomeno di culto grazie alle intuizioni di Giorgio Gherarducci e Marco Santin, la conduzione del Mago Forest (in grandissima forma artistica, va detto) e le partecipazioni di attori e comici cult come Marcello Cesana.