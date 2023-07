Palinsesti Warner Bros. Discovery:  debuttano Fazio e Littizzetto, Crozza rinnova per tre anni

Effetto Fazio. La sintesi è brutale ma spiega bene la strategia di Warner Bros. Discovery: puntare su un nome forte come quello di Fabio Fazio per spingere i numeri del gruppo, rendere il canale Nove ancora più generalista e crescere in rilevanza editoriale e commerciale. Insomma, lo stile Fazio può piacere o meno, ma l'accordo per strapparlo alla Rai («non mi hanno cacciato, non ho mai detto che c'è stata un'epurazione», ha precisato lui durante la presentazione dei palinsesti 2023/20234) è stata la notizia di tele-mercato più importante della stagione. Una di quelle mosse destinate a cambiare un po' gli equilibri e le abitudini dei telespettatori, dando ulteriore impulso ad un settore in evoluzione. Dalle new entry alle conferme, ecco tutte le novità di Nove, Real Time, Food Network.

I riflettori erano ovviamente tutti puntati su Fazio Fazio, che sbarca sul Nove dal 15 ottobre portandosi dietro sia Luciana Littizzetto (che sarà anche su Canale 5, il sabato sera con Tu si sue vales, voluta dall'amica Maria De Filippi) sia Filippa Lagerbäck. «Alla mia età rinascere è il più bel regalo che si possa ricevere», ammette. Poi risponde sulla "cacciata" dalla Rai, che smentisce, visto che non c'è mai stata. «Non ho mai detto che mi hanno cacciato o che c’è stata una epurazione, diciamo però che se con un contratto in scadenza nulla accade uno pensa di continuare altrove». Respinge al mittente l'etichetta di "martire" e rivela che non si aspettava di essere difeso dalla sinistra: «Non voglio essere protetto da nessuno. Detesto il martirologio. Io non voglio essere difeso dalla politica, ma solo dai miei risultati. Se nella mia vita fossi stato difeso dalla politica sarei ancora su Rai1», risponde. Però ammette che spesso si è dovuto difendere dagli attacchi e questo ha inciso sulla scelta di lasciare la Rai: «Qui c'è un’aria di leggerezza. Tornare a fare il nostro mestiere parlando delle cose che facciamo è qualcosa che ho cercato di fare sempre nella mia vita. Non è che prima non fossi libero, io sono sempre stato libero e infatti eccomi qua. Ero stanco di dover lottare sempre, di dovermi difendere da chiunque».

Che tempo che fa, tutte le novità con l'arrivo sul Nove

Ma come cambia Che tempo che fa? L'arrivo sul Nove porta in dote una serie di novità in fatto di durata e di cast fisso. Intanto si allunga, con partenza alle 19.30 e un nuovo spazio dal titolo Che tempo che farà che coinvolgerà anche Nino Frassica. Che tempo che fa partirà ufficialmente alle ore 20 con una corposa anteprima sull'attualità, seguita dalle grandi interviste (introdotte dalla riconfermata Filippa Lagerback), il confronto con la Lizzittezzo sulle news della settimana per poi concludersi con Il Tavolo, al via dalle 22 tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni. Confermati nel cast fisso Mara Maionchi, Maurizio Ferrini e Francesco Paolantoni, cui si aggiungeranno quest'anno anche Ubaldo Pantani e Ornella Vanoni.

Maurizio Crozza rinnova per tre anni

Ha superato il traguardo delle 150 puntate e si conferma uno degli architravi portanti del Nove Maurizio Crozza con i suoi Fratelli di Crozza. Quando lasciò La7 sembrava un azzardo, invece la scommessa è stravinta. Considerando che il venerdì è una serata super affollata e che il trend degli ascolti è in crescita costante (sempre abbondantemente sopra il milione di spettatori e spesso oltre il 6% di share), si capisce meglio la mossa di Warner Bros. Discovery di blindare l'attore per altre tre stagioni: ogni settimana racconterà alla sua maniera la stretta attualità politica e sociale con i suoi immancabili e pungenti monologhi e attraverso i suoi personaggi divenuti ormai cult.

Sul Nove anche gli show comici e i doc sui grandi casi

Sul Nove si riderà anche grazie a Katia Follesa, altra new entry sul canale, per la prima volta alla conduzione di un programma comico (per altro dal taglio decisamente femminile): il nuovo format si intitola Comedy Match ed è una battaglia di improvvisazione e sfide fisiche tra due squadre di comici capitanate dalle attrici Maria De Biase e Marta Zoboli. Nel 2024 torna poi Only Fun, lo show presentato dai PanPers e da Elettra Lamborghini che ha toccato picchi record di oltre 1 milione di spettatori. Si ride ma si riflette anche con Nove Racconta, il ciclo di documentari e reportage giornalistici che raccontano i grandi episodi e i personaggi che hanno lasciato il segno. Due i titoli da segnalare: Essere Moana-Segreti e Misteri (in anteprima dal 29 luglio su discovery+ e da settembre sul Nove), la storia di Moana Pozzi, icona di bellezza, fascino, sensualità e, soprattutto, donna di potere e testimone di segreti e intrighi durante il tramonto della Prima Repubblica; in arrivo anche Ares Gate: la fabbrica delle illusioni (il 22 luglio su discovery+ e da settembre sul Nove), sulla morte dello sceneggiatore Teodosio Losito e la bancarotta della Ares Film, tra vicende giudiziarie a strascichi mediatici.

Benedetta Rossi raddoppia, Giulia De Lellis parla di amori in crisi



Per quanto riguarda Real Time, due sono le novità di peso. A cominciare dal raddoppio di Benedetta Rossi, che oltre a proseguire il suo Fatto in casa per voi (su Food Network), sbarca anche nell'access prime time con un nuovo programma, Ricette d’Italia – Il gusto della sfida: quattro cuochi non professionisti si sfideranno sulle loro ricette di famiglia per vincere la possibilità di entrare a far parte del nuovo ricettario di cucina firmato proprio dalla Rossi. In arrivo in prima serata da novembre Amore alla prova – La crisi del settimo anno, con Giulia De Lellis alle prese con la conduzione dell’adattamento di Seven Years Switch: con quattro coppie che stanno vivendo un momento di crisi si metteranno alla prova cambiandosi i partner per due settimane. Alla fine dell’esperimento dovranno decidere se separarsi o restare insieme. Ad aprire la nuova stagione, l'8 settembre prossimo, sarà ancora Bake Off Italia-Dolci in forno, condotto da Benedetta Parodi, con Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia pronti ad incoronare il nuovo Miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

Le star della cucina su Food Network, le Olimpiadi su Eurosport

Non mancano le novità anche su Food Network, con il consueto mix tra volti di punta del canale dedicato alla cucina e new entry. Tra i nuovi programmi c'è Calabria a tavola, viaggio on the road alla scoperta dei piati tipici e delle ricette gustose della Calabria, da novembre con Roberta Morise. Mangia Puglia Ama è invece il titolo del cooking show con la chef stellata Antonella Ricci, che racconterà le specialità della tradizione pugliese (da ottobre). Da segnalare anche Nel forno di casa tua, con il panificatore influencer Fulvio Marino. Eurosport punta invece sui grandi eventi, dal Tour de France (a luglio), ai “supermondiali” di ciclismo (agosto) e ai Mondiali di scherma (luglio) e atletica (agosto). Nel 2024 grande spazio soprattutto ai Giochi Olimpici Parigi 2024, al via dal 26 luglio, che il canale seguirà in tutte le discipline.