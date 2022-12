LoL Xmas Special-Chi ride è fuori: tutto sullo speciale natalizio

A una settimana esatta dal Natale, Prime Video ha deciso di fare un bel regalo ai suoi abbonati rilansciando LoL Xmas Special-Chi ride è fuori, lo speciale natalizio dell'iconico comedy show diventato in poco più di un anno il titolo più visto della piattaforma. In attesa della terza stagione, prevista per l'inizio del 2023, da lunedì 19 dicembre arriva un one shot ad alto tasso di comicità surreale con i volti tra i più amati delle prime due edizioni del format, chiamati a sfidarsi a colpi di battute, freddure e imprevisti di ogni sorta. Ecco chi saranno i protagonisti.

LoL Xmas Special-Chi ride è fuori, il cast dello speciale natalizio

Le regole di LoL Xmas Special-Chi ride, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, è fuori sono le stesse di Lol: alla prima risata intercettata dalle telecamere, il comico riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione poi quello rosso dell’espulsione dal gioco. Valgono colpi bassi artistici, assist comici, imitazioni, parodie e via dicendo. L’esperimento girato in uno studio dominato dall'atmosfera natalizia durerà solo quattro ore, condensate in un unico episodio, e a sfidarsi saranno Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, il Mago Forest, Lillo e Mara Maionchi, per la prima volta nei panni della concorrenti. A condurre e a giudicare la gara in maniera inflessibile sarà, dalla control-room, ancora una volta Fedez. Il montepremi finale di 100mila euro sarà devoluto a un ente benefico a scelta del vincitore, quello che riuscirà a non ridere fino alla fine.





LoL 3, chi sono i concorrenti della nuova edizione

Arriverà invece all'inizio del 2023 ( probabilmente tra marzo e aprile ma ancora non è stato annunciato quando) la terza stagione di Lol-Chi ride è fuori. Anche questa volta Prime Video e Endemol hanno messo assieme un super cast fatto di volti emergenti e di colonne della comicità italiana: a sfidarsi saranno Nino Frassica, Herbert Ballerina, Marina Massironi, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Paolo Kessisoglu e Brenda Lodigiani. L'arbitro e conduttore sarà sempre Fedez, affiancato dall'ex concorrente Frank Matano, già co-conduttore nella seconda stagione. Ne vedremo delle belle.