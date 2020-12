«L'Alligatore»: le anticipazioni della quarta e ultima puntata

La fine dei giochi per Marco e la «banda dei pazzi» è vicina e il loro piano per rivelare le malefatte di organizzazioni criminali e di ambienti collusi dalla facciata pulita si fa sempre più complicato. Inizia così la quarta e ultima puntate de L'Alligatore, la serie crime di Rai2 tratta dai romanzi di Massimo Carlotto con Matteo Martari, Thomas Trabacchi e Valeria Solarino, i cui ascolti non sono stati clamorosi come ci si aspettava, nonostante l'indiscussa qualità della fiction prodotta da Fandango. Ecco cos'accadrà nell'episodio finale in onda mercoledì 16 dicembre.

L'Alligatore, le anticipazioni dell'ultima puntata

L'Alligatore (Matteo Martari) con i sodali Rossini (Thomas Trabacchi) e Max (Gianluca Gobbi) hanno ficcato il naso nei legami tra potere e criminalità: si tratta di questioni molto delicate, di castelli di carta che vengono giù appena li si sfiora e questo crea inevitabilmente il forte disappunto di chi è coinvolto. Per questo, dopo tanti sforzi per stanare gli affari sporchi del Nordest cercando sempre di fare la cosa giusta, le loro vite sono in pericolo.













La «banda di pazzi» rischia la vita

Marco è arrivato alla fine dei giochi e fa le sue mosse conclusive, mentre prova a riacciuffare per l'ultima volta l'amore impossibile per Greta (Valeria Solarino), riuscendo però solo a farsi male. Intanto, insieme a Rossini, Max e Marielita (Shalana Santana) si ritrova a fronteggiare dall'interno il panorama criminale del nostro paese - i colletti bianchi del Veneto, la criminalità organizzata italiana e albanese, la corruzione di alti gradi della polizia - confrontandosi con gli uomini, i mezzi e le strategie di questa battaglia sanguinosa che si svolge sotto i nostri occhi. Come finirà la loro sfida?