Dietro le sbarre l'Alligatore ha perso la voce per cantare ma ha messo a frutto conoscenze nella malavita divenendo un investigato­re molto quotato: per questo, appena uscito di galera, accetta di indagare sui guai del suo ex compagno di cella Magagnin. Comincia così L'alligatore, l'attesissima nuova serie di Rai2 con Matteo Martari e Valeria Solarino, tratta dei libri di Massimo Carlotto, al via da mercoledì 25 novembre. Ecco cos'accadrà nella prima puntata della fiction prodotta da Domenico Procacci per Fandango.

L'alligatore, le anticipazioni della prima puntata

L'avvocato Barbara Foscarini si presenta alla Cuccia, il locale dove l'Alligatore (Matteo Martari) ha trovato rifugio. Alberto Magagnin (Luca Filippi), il suo assistito, sembra essere sparito nel nulla: l'uomo è un gigolò di provincia, un poveretto che l'Alligatore ha conosciuto in carcere, dove è nata un'amicizia che ha continuato a legarli nonostante la distanza. La sua sparizione è un fatto strano, visto che si trova in regime di semilibertà e gli manca poco per scontare completamente la pena.













La prima indagine e l'amore impossibile per Greta

L'Alligatore ha una motivazione forte per accettare il caso e non esita, si mette subito all'opera scoprendo che Magagnin ha ricominciato a drogarsi e che aveva una relazione con una donna più matura di lui, Piera Belli. Così riesce a trovare la sua abitazione, ma arriva tardi: anche Piera è morta e nel suo appartamento c'è il telefono di Magagnin. Ad aiutarlo nell'impresa ci pensa una «banda di pazzi», formata dai suoi amici Beniamino Rossini e Max detto La Memoria, mentre l'Alligatore deve fare i conti con l'amore tormentato per Greta (Valeria Solarino).