Seyit fa finalmente il grande passo e chiede a Sura di sposarlo ma la coppia deve fare i conti con Petro: l'uomo, sempre più pericoloso, continua a fare il doppio gioco ed è pronto a tutto per impedire che le nozze vengano celebrate. Ruota attorno a questa svolta tanto attesa la settima puntata de La ragazza e l'ufficiale, la serie turca trasmessa da Canale 5, che racconta la vera storia dell'amore contrastato tra un soldato, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea, e la figlia più giovane di una nobile famiglia russa. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda venerdì 21 luglio.

La ragazza e l'ufficiale, le anticipazioni della settima puntata

Dopo una lunga e faticosa ricerca di informazioni sulla famiglia di Sura, la ragazza e Seyit fanno ritorno all'hotel Cheref e ad accoglierli trovano Ali e Yahya, che consegnano segretamente all'ufficiale una lettera da parte della baronessa Lola, la quale gli fa sapere che le armi che stavano contrabbandando sono state sequestrate e che Galip è stato arrestato. Toccherà dunque a Seyit escogitare un piano per risolvere la situazione, agendo all'insaputa di Sura, tanto da essere costretto a mentirle per non rischiare di mettere in pericolo la vita della donna che ama. Nel frattempo, il tenente Billy si reca all'hotel per consegnare a Sura una lettera inviata da sua zia, dove lo informa che Valentina è a Istanbul: questa rivelazione riaccenderà tutte le speranze della ragazza. Come se non bastasse, Sura deve fare i conti con le insinuazione di Petro su Seyit: lei vede il fidanzato entrare a casa della baronessa, ma decide di non pretendere da lui una spiegazione.

Seyit chiede a Sura di sposarlo

Nel frattempo, Petro vorrebbe che Lola gli desse delle spiegazioni ma lei continua a fare il suo doppio gioco mentre Riza viene convocato dal tenente Billy per incassare la sua percentuale sul contrabbando di alcolici. Seyit torna e Yahya gli chiede di mantenere il segreto sul traffico d'armi: quest'ultima nota qualcosa di strano nello sguardo di Guzide, quando ha a che fare con Celil, così chiede alle donne di casa di non dare troppa confidenza a quell'uomo. Ma il vero colpo di scena lo riserva Seyit, che chiede a Sura di sposarlo e la ragazza naturalmente accetta. Mentre si recano al consolato per ottenere il nullaosta per il matrimonio, il tenente dà ordine di perquisire l'albergo e Celil, avvisato da Guzide, scende a dare un'occhiata e aggredisce il tenente, che lo minaccia di farlo rimpatriare. Seyit, consapevole che il rimpatrio equivarrebbe a una condanna a morte, fa di tutto per convincere il tenente a essere più indulgente ma quest'ultimo non vuole sentire ragione: così è costretto a chiedere aiuto alla baronessa Lola, che gli presenta il colonnello delle truppe inglesi. Petro viene a sapere da Sura del matrimonio e decide di fornire delle informazioni al tenente, ma in cambio vuole che le nozze tra Seyit e Sura vengano impedite.