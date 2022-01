Italia’s Got Talent 2022: il "ciclone Elio" travolge lo show

Atleti temerari chiusi per venti minuti in una botte piena di ghiaccio, virtuosi giovanissimi trombettisti, acchiappafantasmi a caccia di “strane presenze”, pizzaioli capaci di ogni tipo di acrobazie. C'è di tutto e di più nel magico e surreale mondo di Italia’s Got Talent, lo show di Sky che offre ai migliori talenti italiani (e non) un palcoscenico d'eccezione per farsi conoscere e magari cambiare vita. La nuova edizione scatta ufficialmente mercoledì 19 gennaio su Sky Uno in prima serata e in streaming su NOW, con un nuovo gustosissimo innesto in giuria - Elio, che prende il posto di Joe Bastianich - e alcune novità nel meccanismo del talent prodotto da Fremantle. Ecco tutto quello che c'è da sapere e le video interviste di Panorama.it ai protagonisti.

Italia’s Got Talent 2022, il "ciclone Elio" sbarca in giuria

Una cosa è certa: il fiuto per il talento a Elio non manca, l'occhio clinico per i freak e i personaggi più assurdi neppure. Lo ha dimostrato in tanti anni con gli Elio e le storie tese e a X Factor (la sua cultura musicale è sterminata) e pure allo Star Factor, dove ha regalato pagine di tv tra le più surreali degli ultimi anni. Il cantante, musicista, attore e scrittore fa il suo esordio in giuria al posto di Joe Bastianich e affianca i confermatissimi Federica Pellegrini, la “Divina” del nuoto, plurimedagliata campionessa olimpica fresca di addio all’attività agonistica; Mara Maionchi, iconica della tv e della musica italia; e Frank Matano, comico e attore geniale, reduce dal successo clamoroso di LoL-Chi ride è fuori (nella seconda edizione sarà il co-host con Fedez). Confermata alla conduzione Lodovica Comello, al suo sesto anno da padrona di casa.

Le novità nel meccanismo dello show e gli ospiti

Toccherà come sempre alla giuria selezionare i talenti più meritevoli, che dovranno conquistare almeno tre “sì” per entrare nella rosa dei candidati alla finale. Ognuno dei quattro giudici avrà a disposizione l’ambitissimo Golden Buzzer, con cui mandare direttamente in finale il proprio talento preferito, oltre che bocciare una performance premendo il temutissimo Buzzer (il pulsante rosso presente davanti a ciascun giudice: con quattro x, il concorrente deve automaticamente interrompere la sua esibizione).

Ma c'è una novità: da questa edizione di Italia’s Got Talent, la conduttrice conquista l'opportunità di regalare la finale a uno dei concorrenti, avendo a disposizione al suo fianco un super pulsate dorato. Quest’anno anche il pubblico da casa sarà ancora più potente: non più uno ma due Golden Buzzer con cui spedire in finale i propri talenti preferiti. Sul palco di Italia’s Got Talent non mancheranno poi i grandi ospiti tra cui Paola Egonu, opposto della Nazionale italiana di pallavolo, e Bebe Vio, campionessa di scherma vincitrice di Europei, Mondiali e Paralimpiadi.