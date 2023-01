Fosca Innocenti 2: la nuova stagione della serie con Vanessa Incontrada

Fosca Innocenti torna a correre tra le strade antiche di Arezzo e i girasoli della sua terra, sempre col naso all’erta per trovare soluzioni inaspettate ai casi: ma riuscirà a risolvere anche quello che più di tutti la tiene sveglia la notte? È questo uno dei grandi interrogativi al centro della trama di Fosca Innocenti 2, la serie di Canale 5 con Vanessa Incontrada nei panni del vicequestore che, grazie al suo olfatto particolarmente sviluppato, risolve anche le indagini più complicate. Dopo il successo della prima stagione, che aveva registrato ottimi ascolti, riecco dunque il vicequestore di Arezzo alle prese con indagini sempre più intricate proprio mentre le cose si complicano anche a livello personale. Ecco le anticipazioni e le new entry della fiction in quattro puntate al via da venerdì 13 gennaio.

Fosca Innocenti 2, tutto sulla serie con Vanessa Incontrada

Proseguono dunque le indagini di Fosca Innocenti (Vanessa Incontrada), il vicequestore di Arezzo alle prese con crimini di provincia assieme alla sua squadra investigativa quasi tutta al femminile formata da Giulia De Falco (Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi), Pino Ricci (Francesco Leone) e la nuova arrivata, Rita Fiorucci (Caterina Signorini). Nella nuova stagione la narrazione sarà ancora più avvincente, declinata sui toni della commedia sentimentale con sfumature di melò, con la protagonista costretta a misurarsi con tanti colpi di scena e situazioni inaspettate. Anche sul fronte privato e sentimentale, visto che l’amore per Cosimo, l'aitante oste rubacuori interpretato da Francesco Arca, verrà rimesso in discussione e dovrà affrontare nuove prove: Fosca rischia di perdere il casale dov'è cresciuta e, come se non bastasse, deve fronteggiare il ritorno inaspettato di una vecchia fiamma.

Le anticipazioni e le new entry della fiction di Canale 5



Tra le new entry di Fosca Innocenti 2 c'è infatti Lapo Fineschi (Giovanni Scifoni), un affascinante scultore con cui Fosca ha avuto una storia ai tempi dell'università, che rientra a vivere ad Arezzo dopo aver lasciato Berlino. L'uomo, che prova ancora dei sentimenti per lei, irrompe nella vita della poliziotta con una notizia sconcertante: il casale è suo e lei non può più vivere lì. Cosè successo? Si tratta di un fulmine a ciel sereno e purtroppo non c’è solo questo. Oltre a Lapo, anche gli altri nuovi arrivati, José Rodriguez, Greta e Rita Fiorucci, causeranno un po’ di scompiglio nelle vite dei protagonisti. Il primo è un sexy maestro di danza che farà sbandare l’ispettrice Rosa Lulli, mentre Greta (Maria Chiara Centorami) è una fotografa che incrocia il proprio cammino con quello dell'agente Giulia. Nella prima puntata, Fosca e il suo team dovranno scoprire cosa c'è dietro la morte di una giovane promessa sposa ritrovata sotto al balcone di un castello a poche ore dal suo matrimonio: per arrivare alla verità, dovranno fare i conti con una leggenda legata al ritratto di una principessa triste.