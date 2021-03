Canzone Segreta: 5 cose da sapere sul nuovo show con Serena Rossi

Appena il tempo di gustarsi il clamoroso successo di Mina Settembre, la cui seconda stagione è già stata confermata, e Serena Rossi si prepara a cambiare registro e a cimentarsi con la conduzione pura di un nuovo show. Venerdì 12 marzo debutta infatti su Rai1 Canzone Segreta, il nuovo appuntamento con l'emotainment (l'intrattenimento dal forte contenuto emotivo) mescolato con il varietà musicale e le grandi sorprese: in ogni puntata, sette volti volti amati dal grande pubblico si alterneranno su una poltrona bianca e grazie alle melodie cui sono più affezionati, apriranno il loro cuore e si racconteranno in maniera inedita.

Canzone Segreta, tutti gli ospiti della prima puntata

Sono Carlo Conti, Luca Argentero, Virginia Raffaele, Cesare Bocci e ancora Veronica Pivetti, Marco Tardelli e Franca Leosini gli ospiti della prima puntata di Canzone Segreta, lo show in cinque puntate condotto da Serena Rossi, che torna alla conduzione pura dopo l'esperienza di Detto Fatto. L'ingrediente base del programma sono gli ospiti, tutti famosissimi, che sederanno al centro dello studio e saranno protagonisti di un racconto inedito e pieno di sorprese. Tra i protagonisti delle prossime settimane, ci saranno tra gli altri anche Mika, Ciro Ferrara, Paola Perego e Carolyn Smith.

Il meccanismo dello show di Rai1

Ma come funziona Canzone Segreta? Al centro dello studio, seduto su una poltrona bianca - che è l'elemento iconico del programma - ogni ospite famoso si godrà la «sorpresa» a lui dedicata, ignaro di tutto quello che potrà accadere. Partendo delle note della sua canzone del cuore, che lo trasporterà assieme ai telespettatori in un personale mondo di ricordi - il protagonista sfoglierà il suo album dei ricordi tra filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. E non mancheranno le sorprese.





Perché Canzone Segreta non è Carramba che sorpresa

C'è l'elemento della sorpresa sì, compresa quella canora all'ospite di turno realizzata da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta, ma il nuovo show di Rai1 non è una copia di Carramba che sorpresa, indimenticabile (e copiatissimo) programma di Raffaella Carrà. «Sicuramente un programma come Serata d'onore è sullo sfondo di Canzone Segreta, come Carramba. Ogni volta che fai una sorpresa c'è Carramba. Ma questa è un'altra cosa, a cominciare dal fatto che la sorpresa e il capovolgimento di ruolo in questo caso sta nel fatto di avere ospiti vip e non gente comune», spiega la produttrice Ilaria Dallatana, amministratore delegato della Blu Yazmine, che produce il programma in collaborazione con la Rai.

La sorpresa a Carlo Conti

Il momento più atteso sarà dunque scoprire la reazione e le emozioni del personaggio di fronte al momento a lui dedicato. A cominciare da Carlo Conti, ospite alla vigilia del suo sessantesimo compleanno (compie gli anni il 13 marzo), che incontrerà anche alcune delle persone che per prime hanno creduto nel suo talento e nelle sue potenzialità. Per questo Serena Rossi, a poche ore dal debutto, si è detta curiosa di vedere le sue reazioni. «Carlo è un conduttore, un grande professionista che controlla tutto: questa volta sarà lui a venire sorpreso e a restare senza parole».









Il ruolo di Serena Rossi

Serena Rossi sarà dunque la narratrice d'eccezione di Canzone Segreta, format francese che oltralpe ha ottenuto nelle ultime stagioni ottimi ascolti. Ma oltre a condurre, sul palco dello show di Rai1 si metterà in gioco anche come cantante. «Nel corso delle serate canterò anche l mie canzoni segrete. Avrò modo di farmi conoscere. Da attrice devo entrare sempre nei panni di un'altra, qui, invece svelerò me stessa», anticipa. Intanto si prepara alla seconda stagione di Mina Settembre: visti gli ottimi ascolti, la serie è già stata confermata.