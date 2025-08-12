L’amore nel 2025 – Panorama in edicola

Temono i legami perché non sopportano la loro fine ma rifuggono la solitudine, alla continua ricerca dell’approvazione altrui. L’abisso emotivo dei giovani sta in mezzo a questa contraddizione. Per riempirlo usano app, porno e l’isolamento dai genitori. Viaggiano i cuori fragili della generazione Z.

«Vittorio Feltri lo ha ricordato la scorsa settimana sul Giornale. Il 17 agosto di trent’anni fa scoppiò lo scandalo di Affittopoli. A dire il vero, all’inizio si trattò di uno scoppio poco rumoroso, che la maggior parte degli altri quotidiani ignorò. Tuttavia, con il passare dei giorni e con l’accumularsi di casi che suscitavano indignazione nell’opinione pubblica, alla fine l’inchiesta si impose perfino nei tg della sera, quelli più seguiti. E Affittopoli non solo entrò nel linguaggio comune per rappresentare i privilegi di una Casta politica che si era appropriata di case di lusso a spese dei pensionati, ma divenne un esempio formidabile di che cosa può fare un giornale quando decide di scavare a fondo nelle pieghe degli sprechi pubblici. Tutto cominciò per caso, un po’ perché d’estate il Parlamento va in vacanza…»

L’amore non è più una cosa per giovani

Chi fa parte della generazione “Z” ha paura del sentimento, incapace di reggere a una delusione. i legami nascono per non stare soli, in perenne ricerca di conferme altrui. Allo stesso tempo, le relazioni serie sono vissute come soffocanti.

Il grande puzzle delle alleanze

In vista delle elezioni regionali, e soprattutto delle politiche del 2027, la variabilità degli schieramenti (tra papabili locali en o m i nazionali) è massima. Quali gli incastri e quali gli assetti nelle coalizioni? Ecco come si stanno

Povero Giubileo

Sperando in guadagni facili, esercenti e proprietari di casa hanno puntato tutto sui pellegrini. Che però risultano solo un terzo del previsto. E il milione di giovani non è bastato.

Occhi digitali sulla nostra salute

Di fronte alle grandi banche dati, il “valore della vita” non è quello solitamente inteso: ciò che è registrato sulle cartelle cliniche diventa monetizzabile. Un mercato da decine di miliardi che fa gola a molti (e va regolato).