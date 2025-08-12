Ports rinnova il supporto all’Accademia Teatro alla Scala

Prosegue l’impegno di Ports nel sostegno delle arti. Il marchio, fondato a Toronto da Luke Tanabe, che oggi vede la direzione creativa di Francesco Bertolini, rinnova il supporto all’Accademia del Teatro alla Scala. L’iniziativa segue il successo della mostra Ritratto di Signora del 2023, quando Ports promosse l’esposizione dei costumi per il centenario dalla nascita di Maria Callas, e si rivolge ora alla nuova generazione di talenti dell’orchestra musicale del teatro milanese. La sponsorizzazione prevede una doppia azione da parte del brand: da un lato, la creazione di polo shirt in co-branding per le prove, gli spettacoli e i tour; dall’altro, l’impegno finanziario per lo sviluppo delle attività artistiche dedicate ai settanta talenti under 26 della scuola.
