Mediaset ha deciso: Barbara D'Urso non condurrà più Pomeriggio 5

Dopo quindici anni Barbara D'Urso non condurrà più Pomeriggio 5. Archiviati mesi di indiscrezioni e sussurri di ogni genere - per la verità già un anno fa Dagospia anticipò la sua uscita da Mediaset -, il Biscione ha spiazzato tutti con un comunicato stampa per certi versi clamorosi: a tre giorni dalla presentazione dei Palinsesti della stagione 2023/2024, prevista il 4 luglio, Mediaset fa sapere che «Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5». Una nota secca e stringata, con la quale Mediaset «ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete». Fuori da Pomeriggio 5, dunque, nonostante nell'ultima puntata la D'Urso avesse dato appuntamento a settembre, quasi a voler smentire le voci sull'uscita da Mediaset - se ne parlava già nell'aprile del 2022 - e quelle che la davano in partenza per la Rai, magari come giurata di Ballando con le stelle.

Il futuro professionale della D'Urso è ora tutto da costruire, almeno a Mediaset. Fino a poche stagioni fa aveva condotto in contemporanea addirittura quattro programmi in una stagione - Pomeriggio 5, Domenica Live, Live-Non è la D'Urso e il Grande Fratello - poi progressivamente è stata ridimensionata fino ad arrivare al colpo di scena con l'uscita dal pomeridiano che conduceva dal 2008. «Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali», precisa ancora Mediaset. Come a dire: per ora, non c'è spazio per nuovi progetti. Chi prenderà il suo posto? Probabilmente il nome verrà svelato martedì alla presentazione dei palinsesti. Forse Myrta Merlino, che da poco ha dato l'addio a La7, azzarda qualcuno. Intanto a tenere banco sono le voci su Bianca Berlinguer: negli ultimi giorni si sarebbe infatti consumato uno strappo clamoroso tra la Rai e la conduttrice di Cartabianca nonché storica giornalista del Tg3, che nel frattempo sarebbe stata conteggiata da Pier Silvio Berlusconi per portarla a Mediaset. Se la trattativa dovesse andare in porto, la Berlinguer potrebbe condurre un nuovo talk su Rete 4 il martedì sera.