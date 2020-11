Amici 20: Maria De Filippi ingaggia Lorella Cuccarini e Arisa

Da «disoccupata di lusso» a nuova prof di Amici. Archiviato definitivamente l'addio tra le polemiche a La vita in diretta, Lorella Cuccarini lascia la Rai e approda alla corte di Maria De Filippi: a sorpresa, la showgirl è infatti nel cast fisso della ventesima edizione del talent show di Canale 5, al via da sabato 14 novembre, nel quale sarà una dei tre professori della categoria danza. Ma non è l'unica novità del programma: dal day time che cambia rete alle altre new entry, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Amici 20, la Cuccarini e Arisa sono le nuove prof

Dopo dodici anni di assenza, Lorella Cuccarini torna dunque a lavorare a Mediaset e lo fa in una veste totalmente inedita. La showgirl ha dunque chiuso - almeno per ora - con la Rai, che le aveva proposto la conduzione de Lo Zecchino d'oro (per altro è appena stato annunciato lo slittamento a maggio 2021, vista l'emergenza Covid) ma la conduttrice ha detto no per lanciarsi in altri progetti. Quasi contestualmente è arrivata la proposta di Maria De Filippi, che l'ha chiamata per offrirle il ruolo di insegnante di ballo di Amici, cui ha detto subito di sì.









Per tutta la stagione la Cuccarini sarà dunque nel cast fisso del talent show di Canale 5 - che festeggia quest'anno il traguardo record delle venti edizioni - come professoressa di danza con Alessandra Celentano e Veronica Peparini. L'altra new entry tra i banchi dei prof è Arisa: la cantante, vincitrice di Sanremo nel 2014, debutta infatti come insegnante di canto al posto di Stash dei The Kolors al fianco dei riconfermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.





Lorella Cuccarini Ufficio Stampa/Gianluca Saragò





Per gli allievi c'è una grande novità

Amici 20 prende dunque il via da sabato 14 novembre con i consueti speciali pomeridiani delle 14.10 e nella prima puntata verrà formata la classe, che poi potrà cambiare con le varie sfide e gli innesti nei prossimi mesi, fino alle soglie del serale. Per garantire la loro salute e quella degli altri, tutti gli allievi si sono già sottoposti a quarantena e per quelli che conquisteranno il banco, c'è una novità: gli allievi che entreranno a far parte della scuola di Amici non vivranno in un residence come accadeva fino allo scorso anno ma saranno ventiquattr'ore su ventiquattro all'interno degli studi Titanus Elios, a Roma, e verranno monitorati costantemente attraverso tamponi molecolari per il Covid19.





Arisa Ufficio Stampa/Niko Coniglio





Il day time di Amici sarà su Italia 1

L'altra novità riguarda il day time, che dopo molti anni lascia Real Time. Oltre agli speciali del sabato pomeriggio su Canale 5, condotti da Maria De Filippi, Amici raddoppia: da lunedì 16 novembre partirà dunque su Italia 1 il racconto della scuola con la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19. Amici 20 andrà in in onda attenendosi scrupolosamente ai protocolli anti Covid-19 e tutto il cast sarà sottoposto ai tamponi.