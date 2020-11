Il Milan e Roc Nation insieme per sostenere i nuovi talenti della musica

La musica live si è spostata, almeno per tutto l'autunno/inverno 2020, dalle sale da concerto, dai teatri e dai palasport agli schermi dei pc, dei tablet e delle smart tv, una tendenza lanciata a luglio da Nick Cave con il bellissimo concerto in streaming Idiot Prayer, Nick Cave Alone at Alexandra Palace e seguita recentemente da diversi big, tra cui Kylie Minogue, Liam Gallagher e Dua Lipa. Dopo il grande successo dell'evento digitale live andato in onda a maggio, AC Milan e Roc Nation (società fondata dal rapper/imprenditore Jay-Z) rinnovano la loro partnership con un nuovo evento innovativo, pensato per sostenere i talenti emergenti in tutto il mondo.

La sera del 20 novembre, in diretta dalle ore 20.45 sulle piattaforme streaming TIDAL e sui canali ufficiali AC Milan, si terrà l'evento live gratuito "From Milan with Love: Next Gen", con 10 artisti provenienti da 5 diversi continenti, presentati da Dj Khaled, tra i più importanti produttori e beatmaker dell'hip hop. Khaled Mohamed Khaled, meglio conosciuto come Dj Khaled, nato a New Orleans il 26 novembre 1975, ha vinto nel 2020 un Grammy Award come Best Rap/Sung Performance, oltre ad aver conquistato, nel corso della sua carriera, 13 BET Hip-Hop Awards, 2 American Music Awards, un MTV Video Music Awards e un Soul Train Music Award. Grazie al successo degli ultimi lavori Major Key (2016), Grateful (2017) e Father of Ashad (2019), a cui hanno prestato la loro voce Jay-Z, Beyoncé, Drake, Kendrick Lamar, Nas, Travis Scott, Justin Bieber, John Legend, Post Malone, Migos e Future (solo per citarne alcuni), il beatmaker ha venduto in tutto il mondo oltre 4 milioni di album e 40 milioni di singoli. Khaled, affiancato dalla giovane attrice Mariasole Pollio e dal DJ e speaker radiofonico Max Brigante, introdurrà i live dei 10 artisti della serata: Axos, Anna, Daniella Mason, RezCoast Grizz, VEVNZ, Alita, Cocoa Sarai, Larruso, Bibi e Harlor. L'Italia sarà rappresentata, sul palco virtuale del concerto, dal talento di Anna, diciasettenne originaria di La Spezia, disco di platino con la super hit Bando con la quale ha raggiunto circa 60 milioni di streaming su tutte le piattaforme digitali e oltre 34 milioni di visualizzazioni su YouTube, e dalle funamboliche barre di Axos, rapper milanese che, con il suo nuovo discoAnima Mundi, si sta affermando sempre di più nella scena rap italiana.

From Milan with Love: Next Genpresenta talenti musicali provenienti da 5 diversi continenti - Africa, Asia, Europa, Nord e Sud America che si affidano all'etichetta Equity Distribution (EQ) per offrire un'infinità di generi musicali che possano così soddisfare, emozionare e sorprendere tutti i fan della musica internazionale. Gli artisti che si esibiranno sono un mix equilibrato di talenti emergenti maschili e femminili a ulteriore dimostrazione dell'impegno del Club per l'inclusività. Le performance musicali si intrecceranno durante l'evento con cinque storie di passione, coraggio, creatività e talento: racconti che da Milano, da anni centro internazionale di cultura e economia, ispireranno il mondo intero. Le vite narrate sono quelle di ragazze e ragazzi che hanno realizzato i loro desideri e costruito il loro futuro. Come Lavinia Franco e Marco Battaglia, pasticceri e proprietari di Marlà, un laboratorio che si è guadagnato un posto d'onore tra le migliori pasticcerie di Milano. O Nausicaa dell'Orto, la 25 enne milanese che da Philadelphia racconta da dietro una telecamera lo sport più amato d'America, il Football, come screenwriter per NFL Films. Tra i giovani prodigi protagonisti, anche Chiara Schettino: startupper riconosciuta a livello internazionale che ha fatto del sociale la sua strada e che ha recentemente sviluppato un sistema in grado di diagnosticare il Covid-19 attraverso emissioni vocali. Ospiti dello show anche i giovani rappresentanti di MAS: il polo di eccellenza che da oltre 25 anni è punto di riferimento italiano per aspiranti artisti. A chiudere le testimonianze dei giovani talenti provenienti da diversi ambienti artistici, troviamo Bianca Felicori una giovane ricercatrice-architetto, redattrice di Artribune, Elle Decor e Domusweb. Spazio durante l'evento anche ai racconti di riscatto sociale dei ragazzi di Kayròs, comunità seguita da Don Burgio, a Vimodrone, sostenuta da Fondazione Milan: esempi di come "lo sport cambia la vita".

Infine, interverranno in video numerosi esponenti della famiglia rossonera, inclusi calciatori e calciatrici della prima squadra per confrontarsi su temi quali inclusione, diversity, talento e futuro: Ismaël Bennacer, Theo Hernàndez, Daniel Maldini, Rafael Leão; Valentina Giaciniti, Valentina Bergamaschi e Refiloe Jane. Uno degli obiettivi della proprietà rossonera, che da sempre sostiene lo sviluppo dei talenti sia dentro che fuori dal campo, è quello di rendere anche la squadra femminile indipendente a livello finanziario e commerciale. From Milan with Love: Next Gen è stato creato dopo il successo di From Milan with Love, l'evento che ha raggiunto un pubblico di milioni di spettatori attraverso canali lineari e digitali. Artisti del calibro di Alicia Keys, Robin Thicke e Kelly Rowland hanno partecipato all'evento che recentemente ha anche vinto il premio come "Best Live Experience 2020" dei Leaders of Sport.

"Dopo l'incredibile successo di From Milan with Love, siamo lieti di collaborare con Roc Nation per offrire un altro evento pieno di spunti ai nostri fan e alla nostra community internazionale" ha dichiarato l'AD del Milan Ivan Gazidis: "Il nostro impegno per la diversità e lo sviluppo della prossima generazione di talenti è al centro di tutto ciò che facciamo sia dentro che fuori dal campo e crediamo che questo evento rappresenti perfettamente i nostri obiettivi in quelle aree. Vogliamo trasmettere un messaggio di speranza e ottimismo per il futuro, in particolare durante questi tempi difficili che tutti stiamo affrontando, fornendo al contempo un trampolino di lancio a questo gruppo di artisti giovani, eterogenei e di immenso talento". "From Milan with Love è stata un'iniziativa molto gratificante ad integrazione dell'incredibile lavoro che il Club e la proprietà, hanno svolto in Italia durante la crisi del COVID-19", ha dichiarato Michael Yormark, co-CEO di Roc Nation Unified. "Questa volta, abbiamo creato un evento per valorizzare la forte visione strategica della proprietà del Milan. L'inclusività, l'uguaglianza e la diversità culturale sono tutti valori sostenuti dal Milan e sono i valori su cui Roc Nation si fonda". "Siamo molto orgogliosi di poter offirire solide piattaforme di lancio dove gli artisti possono mostrare il loro incredibile talento a un pubblico globale", ha affermato Krystian Santini, Presidente di Equity Distribution."From Milan with Love: Next Gen è la naturale estensione del nostro lavoro e siamo lieti di poter contribuire a un progetto così gratificante, presentando artisti emergenti a nuovi mercati".