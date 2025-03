​Israele sospende gli aiuti umanitari a Gaza​

La speranza di salvare gli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas si sta affievolendo, dopo che il gruppo ha rifiutato di accettare o prolungare un cessate il fuoco di 42 giorni nella Striscia di Gaza. Per sei settimane consecutive, Israele ha rispettato i termini dell'accordo del 19 gennaio, rilasciando migliaia di detenuti accusati di terrorismo in cambio della liberazione di un numero limitato di civili innocenti, sequestrati durante l’attacco brutale sferrato da Hamas il 7 ottobre. Nel corso dei negoziati, Israele ha mostrato apertura, approvando all’unanimità la proposta avanzata dall’inviato statunitense Steve Witkoff, che prevedeva un’estensione fino al 19 aprile 2025. Il piano, che copriva sia il Ramadan che la Pasqua ebraica, avrebbe garantito l’immediata liberazione della metà dei 63 ostaggi ancora in mano ai sequestratori ( 23 dei quali ancora in vita). La proposta di Witkoff rappresentava un tentativo concreto di ridurre le distanze tra le parti, che fonti diplomatiche citate da Reuters hanno definito come «posizioni inconciliabili» sulla conclusione del conflitto più ampio. Tuttavia, Hamas ha respinto l’offerta.«C'è un accordo che ha tre fasi e l'inizio delle trattative sulla seconda fase il sedicesimo giorno dopo l'inizio dell'accordo, e ci siamo impegnati a farlo. Chiunque sia interessato a liberare gli ostaggi israeliani deve costringere Israele a entrare nelle trattative sulla seconda fase», ha detto sabato il portavoce di Hamas Hazem Qassem.

In risposta questa mattina i vertici politici di Israele hanno deciso di sospendere il trasferimento di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, dopo la conclusione durante la notte della prima fase del cessate il fuoco. La decisione di sospendere il trasferimento di aiuti umanitari arriva in seguito all'annuncio fatto ieri sera dall'ufficio del Primo Ministro secondo cui Israele è pronto a estendere il cessate il fuoco in conformità con lo schema proposto dall'inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff e ilgoverno israeliano ha anche approvato la possibilità di richiamare fino a 400.000 soldati riservisti.

«Con la conclusione della prima fase dell'accordo sugli ostaggi e alla luce del rifiuto di Hamas di accettare il quadro Witkoff per la continuazione dei colloqui, a cui Israele ha aderito, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha deciso che, a partire da questa mattina, l'ingresso di tutti i beni e le forniture nella Striscia di Gaza sarà bloccato. Israele non permetterà un cessate il fuoco senza il rilascio dei nostri ostaggi. Se Hamas persiste nel suo rifiuto, ci saranno ulteriori conseguenze», ha affermato l'ufficio del Primo Ministro. In risposta ai video dei camion degli aiuti questa mattina al confine di Gaza, il portavoce del Primo Ministro ha detto che « i convogli di camion merci che sono attualmente visti in viaggio verso Gaza stanno arrivando al valico solo per scoprire che è chiuso e che non c'è accesso. Israele non permetterà che il cessate il fuoco continui senza il rilascio dei nostri ostaggi». Israele stima che gli aiuti umanitari finora giunti nella Striscia di Gaza dureranno tra i quattro e i sei mesi

Il presidente di Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, ha accolto con favore la mossa: «Accolgo con favore la decisione di interrompere gli aiuti umanitari, se verranno effettivamente implementati. La decisione è stata finalmente presa: meglio tardi che mai.Questa dovrebbe essere la politica finché non verrà restituito l'ultimo degli ostaggi. Ora è il momento di aprire le porte dell'inferno, di fermare l'elettricità e l'acqua, di tornare alla guerra e, cosa più importante, di non accontentarsi solo di metà degli ostaggi, ma di tornare all'ultimatum del presidente Trump: tutti gli ostaggi immediatamente o l'inferno si scatenerà su Gaza», ha aggiunto Ben-Gvir. Hamas ha reagito affermando che «la decisione israeliana di fermare gli aiuti a Gaza è un'estorsione a basso costo, un crimine di guerra e un palese attacco all'accordo».Sfortunatamente, la tragedia non si riduce solo al fatto che circa 24 ostaggi ancora vivi stanno perdendo la vita in prigionia, ma è aggravata dalla scelta di Hamas di privilegiare la spettacolarizzazione del sacrificio invece di assumere un vero ruolo di governo, lasciando milioni di civili arabi a subire le conseguenze del suo squallido gioco politico.

@riproduzione riservata