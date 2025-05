Luoghi di lunga memoria: oasi di benessere e magia in Toscana tra natura e storia

In Toscana, dove la storia si fonde con la bellezza naturale, si celano luoghi che incantano e rigenerano. Queste oasi straordinarie, custodi di storie antiche, offrono non solo un rifugio dal frastuono quotidiano, ma anche un’esperienza di benessere in un’atmosfera di pura magia.

Il giardino dell’iris di Villa La Massa

Poco distante da Firenze, lungo le sponde dell’Arno, si trova Villa La Massa, una splendida dimora di nobili fiorentini risalente al XIII secolo. Immersa in un parco di 10 ettari, questa lussuosa struttura a 5 stelle regala panorami mozzafiato e atmosfere di altri tempi. Il Giardino dell’Iris, simbolo di Firenze, è un angolo di serenità che invita a una riflessione profonda sulla bellezza della natura.

Membro di The Leading Hotels of The World e parte del prestigioso gruppo Villa d’Este Hotels dal 1998, dispone di 54 camere di charme, veri e propri rifugi, del ristorante Verrocchio, da dove si può ammirare uno splendido tramonto, che delizia gli ospiti con piatti di cucina italiana classica, arricchiti da ingredienti freschi e locali. Al Bistrot L’Oliveto, ogni pranzo è un’esperienza di freschezza, tra insalate e pizze sfiziose. E per un aperitivo indimenticabile, il Bar Mediceo è il luogo perfetto, dove sorseggiare un cocktail esclusivo con vista sul fiume.

Le acque tranquille del fiume Arno e il canto degli uccelli rendono la permanenza a Villa La Massa un vero incanto.

La tradizione toscana di Palazzo Tiglio

Nel cuore della Valdambra, nel pittoresco borgo di San Pancrazio, un altro luogo da favola è Palazzo Tiglio, un elegante boutique hotel che celebra la bellezza e la raffinatezza della tradizione toscana.

Questo nobile palazzo del XVII secolo, sapientemente e amorevolmente ristrutturato da John Werich, offre sette camere eleganti e un ristorante gourmet che racconta storie attraverso i sapori. Qui, il giovane talento chef Mattia Parlanti crea piatti che uniscono il meglio della cucina locale a una modernità sorprendente. Con un elegante alimentari adibito ad aperitivi e giardini incantevoli, Palazzo al Tiglio è un rifugio dove ogni pasto diventa un’esperienza memorabile.

I rifugi da sogno di Villa di Piazzano

Un angolo magico con vista su Cortona è Villa di Piazzano, scoperta dalla famiglia Wimpole nel 1998; fu una residenza rinascimentale del Cardinale Silvio Passerini, che affonda le radici nel 1464. Questo luogo, dove il gusto raffinato, l’eleganza e la natura si incontrano, offre 30 rifugi da sogno, un ristorante nell’Antica Casina di Caccia dove lo chef Gabriele Corrias offre creazioni che mescolano sapientemente tradizione e innovazione, con ingredienti freschi e sostenibili.

Passeggiare nei giardini storici di Villa di Piazzano è come fare un salto indietro nel tempo, per rivivere il fascino e i fasti di un’epoca passata, quando ogni particolare era sapientemente curato e ricercato per poter godere della bellezza.

Durante le stagioni più miti, gli ospiti possono rilassarsi anche nel lounge bar I Lecci, un angolo suggestivo sotto i grandi alberi secolari, dove si servono cocktails, da gustare al tramonto con vista sulla campagna toscana.

Questi luoghi di lunga memoria non sono solo destinazioni, ma esperienze che nutrono l’anima; sono rifugi di magia e benessere, dove ogni angolo racconta storie di un passato affascinante e ogni piatto celebra la ricchezza della tradizione. Che si tratti di una cena raffinata o di una passeggiata nei giardini, ogni momento trascorso in questi luoghi è un’opportunità per riconnettersi con la natura e con se stessi, in un viaggio indimenticabile nel cuore della Toscana.