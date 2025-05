«La notte nel cuore»: su Canale 5 il drama turco tra segreti e intrighi familiari in Cappadocia

Da domenica 25 maggio, in prima visione assoluta ed esclusiva su Canale 5, debutta «La notte nel cuore», drama intenso che racconta la storia di una donna costretta a lasciare i suoi due gemelli alla nascita per rifarsi una vita in Cappadocia. Il passato doloroso riemerge quando i gemelli ritrovano la madre naturale, ora sposata e madre di altri due figli.

Prodotta da TIMS Production, la serie con un cast corale di grandi nomi come Ece Uslu, Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu e Aras Aydın, esplora i legami familiari, i segreti e le tensioni che attraversano una famiglia potente nella suggestiva cornice storica e paesaggistica della Cappadocia. La regione, nota per le sue chiese rupestri, città sotterranee e paesaggi unici, fa da sfondo a una trama di vendetta, amore e conflitti che coinvolgono gemelli abbandonati, un ricco capofamiglia e una madre dal passato oscuro.

Sumru, la protagonista interpretata da Ece Uslu, ha sposato un uomo influente e ha cresciuto altri figli, ma il ritorno dei gemelli Nuh e Melek sconvolge la sua vita e quella della famiglia Şansalan. Tra intrighi, rivalità, manipolazioni e amori contrastati, la serie approfondisce i rapporti tra i vari personaggi: dalla madre ambiziosa Nihayet, al marito Samet, al primogenito Cihan, fino a Hikmet, sorella di Samet, e la giovane Sevilay, che incrocia il destino dei gemelli.

Con ambientazioni che spaziano dai Camini delle fate di Göreme alle città storiche di Kayseri e Ürgüp, «La notte nel cuore» unisce un dramma familiare ricco di suspense a uno spaccato culturale unico, offrendo una nuova dizi di grande impatto e respiro internazionale.