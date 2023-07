DEX ITALIA: Impegnata nella lotta al cambiamento climatico e nella creazione di un futuro sostenibile

DEX ITALIA, "l'enfant prodige" industriale con sede a Carema, rappresenta un modello di eccellenza nel connubio tra successo economico e responsabilità ecologica. Guidata con visione e determinazione dai fratelli Alex e Denis Giovanetto, l'azienda si sta proiettando verso un futuro di sostenibilità e risparmio energetico, pur mantenendo una crescita sostenuta, tanto da raddoppiare il personale in pochi anni. Negli ultimi tre anni, DEX ITALIA ha registrato una crescita solida oltre del 10%.

Contemporaneamente, il numero dei dipendenti è raddoppiato rispetto al 2020, grazie all'inserimento di professionisti qualificati in ogni reparto per ottimizzare i processi aziendali. Nonostante questa espansione, DEX ITALIA non ha mai perso di vista il suo impegno per la sostenibilità ambientale.

Un esempio tangibile di questa dedizione è la sostituzione dell'illuminazione obsoleta, una volta grande consumatrice di energia, con impianti a basso consumo, una transizione che risulta non solo sostenibile, ma anche vantaggiosa dal punto di vista economico. Tuttavia, per i fratelli Giovanetto, questo rappresenta solo l'inizio: il loro obiettivo è trasformare DEX ITALIA in un'azienda completamente efficiente dal punto di vista energetico entro i prossimi tre anni.

Come molte delle aziende leader nel settore, DEX ITALIA comprende che la sostenibilità non è solo un dovere verso il pianeta, ma anche un vantaggio competitivo.

Con un impegno costante verso la sostenibilità, DEX ITALIA si contraddistingue come un faro di leadership responsabile e visionaria nel panorama industriale. L'obiettivo è chiaro: costruire un futuro in cui l'industria non solo prosperi, ma contribuisca anche al benessere del pianeta. E con i fratelli Giovanetto alla guida, il futuro appare decisamente più luminoso.