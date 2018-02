10 libri di successo in uscita a febbraio 2018

Simona Santoni - 1 febbraio 2018

1) Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 di Elena Favilli e Francesca Cavallo

Storie della buonanotte per bambine ribelli è stata la sorpresa del 2017, il libro più venduto dell'anno in Italia. Oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo. Da Rita Levi Montalcini a Frida Kahlo, Elena Favilli e Francesca Cavallo hanno raccontato la storia di 100 donne straordinarie, ritratte da 60 illustratrici internazionali. E ora ritornano con Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 e altre ragazze capaci di cambiare il mondo: Beyoncé, Mary Shelley, J.K. Rowling, Beatrix Potter e Steffi Graf sono solo alcune delle 100 storie raccolte. 100 eroine, 100 favole, 100 esempi di coraggio per continuare a sognare in grande. Età di lettura: da 8 anni. In libreria dal 27 febbraio 2018.

Elena Favilli e Francesca Cavallo

Storie della buonanotte per bambine ribelli 2

Mondadori

224 pagine

2) Nome d'arte Doris Brilli di Andrea Vitali

Con Nome d'arte Doris Brilli, Andrea Vitali inaugura una serie di romanzi che hanno per protagonista uno dei personaggi più amati dal pubblico dei suoi lettori, il maresciallo Ernesto Maccadò, presente nelle storie di maggior successo come La signorina Tecla Manzi, Olive comprese, La mamma del sole, Galeotto fu il collier, Quattro sberle benedette, Le belle Cece, A cantare fu il cane.

Nel maggio del 1930 Maccadò è un giovane maresciallo di origini calabresi, giunto sulle sponde del lago di Como da nemmeno tre mesi, alle prese con il caso di Desolina Berilli, in arte, essendo cantante e ballerina, Doris Brilli, di Bellano. Uscita: 22 febbraio.

Andrea Vitali

Nome d'arte Doris Brilli

Garzanti Libri

250 pagine

3) Storia della mia ansia di Daria Bignardi

Il nuovo romanzo Storia della mia ansia di Daria Bignardi ha per protagonista Lea, una donna che odia l'ansia perché sua madre ne era devastata. Crescendo però si rende conto di non poter sfuggire allo stesso destino: è preda di pensieri ossessivi su tutto quello che non va nella sua vita, che, a dire il vero, funzionerebbe abbastanza. Ha tre figli, un lavoro stimolante e Shlomo, il marito israeliano di cui è innamorata. Ma la loro relazione è conflittuale, infelice. Nella vita di Lea improvvisamente irrompono una malattia e nuovi incontri, che lei accoglie con curiosità, quasi con allegria: nessuno è più di buon umore di un ansioso, di un depresso o di uno scrittore, quando gli succede qualcosa di grosso. In libreria dal 20 febbraio 2018.

Daria Bignardi

Storia della mia ansia

Mondadori

192 pagine

4) La fine della ragione di Roberto Recchioni

La fine della ragione è la graphic novel scritta, sceneggiata ed illustrata da Roberto Recchioni, il curatore di Dylan Dog. L'ambientazione è un mondo in cui hanno vinto loro. In cui le frontiere sono chiuse, perché gli immigrati vanno aiutati a casa loro. In cui nei cieli non volano più aerei, perché le scie chimiche ci avvelenano e perché, comunque, dove dovremmo andare? Una “brava persona” è quella che rimane a casa sua a fare la sua parte. Un mondo dove gli insegnanti sono nemici del popolo, perché tramandano le nozioni sbagliate. Un mondo dove i panni si lavano con i sassi e dove gli organi di informazione non esistono più, perché mentono. Un nuovo medioevo culturale e sociale. L’oscurantismo. In questo scenario, La fine della ragione racconta la storia di una madre con un figlio malato, trattata come un’eretica, perché alla ricerca dei perduti “bacini” (cioè, i vaccini). Uscita: 8 febbraio 2018.

Roberto Recchioni

La fine della ragione

Feltrinelli Comics

5) Davanti agli occhi di Roberto Emanuelli

Davanti agli occhi è uscito presso un piccolo editore nel 2015. Ora che Roberto Emanuelli dopo il successo dei social ha avuto anche quello delle librerie con E allora baciami, viene proposto in una nuova edizione. Basta un attimo, uno solo, ed ecco che la vita ti travolge, anche se ormai non ci credevi più. Come Luca, che a trent’anni ha già fatto un voltafaccia a se stesso rinunciando al sogno di diventare scrittore per inseguire soldi e successo: ora le giornate gli sembrano tutte uguali, note di una melodia suonata senza passione. Chiuso nel suo ufficio da broker, sente di aver nascosto la parte più importante di sé, quella che non ha paura di ascoltare il cuore. È proprio in questi momenti, quando tutto sembra perduto, che ci capitano le cose migliori. E appena incontra Mary, Luca non ha dubbi: lei è la sua cosa migliore. Uscita: 6 febbraio 2018.

Roberto Emanuelli

Davanti agli occhi

Rizzoli

352 pagine

6) Abbastanza di Sofia Viscardi

Dopo il successo di Succede, la youtuber Sofia Viscardi torna a raccontare la sua vita con Abbastanza, il ritratto delle sue esperienze di diciottenne nell'anno della maturià. Tutto in presa diretta.

"E l'anno della maturità, a Milano, il duemiladiciotto, tutti con lo sguardo rivolto agli smartphone e il cielo grigio che però nessuno guarda mai. All'inizio di questa storia i protagonisti non sono amici. A dirla tutta nemmeno si piacciono. Come succede spesso prima dei vent'anni, però, dei perfetti sconosciuti diventano amici inseparabili e reciprocamente indispensabili con la velocità e la leggerezza di una foglia gialla che si stacca da un albero e si appoggia al suolo. E, più o meno, questo è il caso di Ange, Leo, Cate e Marco e un sacco di altra gente che si incontra nei locali di Milano". In libreria dal 20 febbraio 2018.

Sofia Viscardi

Abbastanza

Mondadori

228 pagine

7) Fuoco e furia. Dentro la Casa Bianca di Trump di Michael Wolff

Arriva in Italia Fuoco e Furia. Dentro la Casa Bianca di Trump, il libro scandalo che sta facendo tremare la Casa Bianca. Il giornalista Michael Wolff ha immaginato il volume come un resoconto dei primi 100 giorni alla Casa Bianca, da pubblicare a un anno dall'inizio della presidenza Trump e poi, in maniera del tutto inaspettata, ha avuto accesso al presidente e alla maggior parte dei membri anziani del suo staff. Entrando a contatto anche con confidenze scomode che hanno fatto arrabbiare il tycoon. Uscita: 13 febbraio 2018.

Michael Wolff

Fuoco e furia. Dentro la Casa Bianca di Trump

Rizzoli

360 pagine

8) Il monastero delle ombre perdute di Marcello Simoni

Il monastero delle ombre perdute è l'undicesimo thriller storico di Marcello Simoni, ambientato in Medioevo enigmatico e misterioso. Nella Roma del 1625 la giovane Leonora Baroni si lascia convincere da uno spasimante a visitare le catacombe di San Callisto, ma qui s'imbatte nel cadavere di un uomo e, con altrettanto orrore, in una donna dalla faccia di capra. Due giorni dopo l'inquisitore fra' Girolamo Svampa, in esilio presso una piccola diocesi toscana, viene richiamato a Roma da padre Francesco Capiferro, segretario dell'Indice, per esaminare il caso. Il morto non è infatti una persona qualsiasi, bensì un Cavaliere di Santo Stefano appena tornato dal mar Egeo, e si sospetta che la sua uccisione sia collegata a un movimento ereticale o alla stregoneria... In libreria dal 13 febbraio 2018.

Marcello Simoni

Il monastero delle ombre perdute

Einaudi

350 pagine

9) Sorprendimi! di Sophie Kinsella

Da Sophie Kinsella (pseudonimo di Madeleine Wickham), l'autrice britannica di I love shopping per le single in carriera, ecco Sorprendimi!, romanzo alla ricerca della ricetta per un matrimonio felice e longevo.

Dan e Sylvie stanno insieme da dieci anni. Sono sposati, hanno due splendide gemelle, una bella casa, una vita serena. Sono talmente in sintonia che quando uno dei due inizia a parlare l'altro finisce la frase... è come se si leggessero nel pensiero. Un giorno però, dopo una visita medica di routine, scoprono di essere così in forma che la loro aspettativa di vita è di altri sessantotto anni. Ancora sessantotto anni insieme? Dan e Sylvie sono sconcertati. Non pensavano certo che "finché morte non ci separi" significasse stare insieme così a lungo! Dopo l'iniziale stupore, si instaura tra i due un certo disagio, seguito dal panico più totale. Decidono dunque di farsi delle "sorprese" per ravvivare fin da subito il loro matrimonio "infinito", per non stufarsi mai l'uno dell'altra... Uscita: 13 febbraio 2018.

Sophie Kinsella

Sorprendimi!

Mondadori

312 pagine

10) Un ragazzo normale di Lorenzo Marone

Torna Lorenzo Marone, autore da 70 mila copie, con il romanzo Un ragazzo normale. Protagonista Mimì, un bambino appassionato di supereroi: dodici anni, occhiali, parlantina da sapientone e la fissa per i fumetti, gli astronauti e Karate Kid. Abita in uno stabile del Vomero, a Napoli. Nel 1985, l'anno in cui tutto cambia, conosce Giancarlo, il suo supereroe. Che, al posto della Batmobile, ha una Mehari verde. Che non vola né sposta montagne, ma scrive. E che come armi ha un'agenda e una biro, con cui si batte per sconfiggere il male. Giancarlo è Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino che cadrà vittima della camorra proprio quell'anno e davanti a quel palazzo. In libreria dal 22 febbraio 2018.

Lorenzo Marone

Un ragazzo normale

Feltrinelli

240 pagine

