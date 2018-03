Il mestiere di scrivere: libri che raccontano una passione

Matilde Quarti - 5 marzo 2018

Enrico Franceschini, Vivere per scrivere

Meglio di un libro che parla di libri c’è solo un libro su scrittori che parlano di libri. Enrico Franceschini, nel suo lavoro di giornalista culturale, ne ha incontrati tanti, da Martin Amis e Ian McEwan a figure più pop come J.K. Rowling e J.J. Abrams (vi ricordate il suo La nave di Teseo? L’esperimento letterario più discusso del 2014!). Quaranta di queste interviste, tutte incentrate sulla scrittura e sulla lettura, sono andate a comporre Vivere per scrivere (Laterza, 2018), un canto d’amore per la letteratura e per le piccole idiosincrasie che sempre l’accompagnano. Franceschini sa fare le domande giuste ai suoi interlocutori e le conversazioni che nascono sono spiritose e veloci, ma, soprattutto, fanno venire l’irrefrenabile voglia di mettersi a fare una di quelle liste che hanno reso famoso Nick Hornby. Una lista di libri da recuperare, una di autori a cui dare una seconda chance, una terza di consigli per aspiranti scrittori e avanti così, fino all’ultima pagina dell’agenda.

Roberto Carnero, Lo scrittore giovane

Lo scorrevole saggio di Roberto Carnero si concentra, come annuncia il sottotitolo Pier Vittorio Tondelli e la nuova narrativa italiana, sull’esperienza editoriale di Tondelli, letta in relazione al più ampio fenomeno della letteratura giovanile italiana. Se è vero che sono sempre esistiti scrittori capaci di produrre capolavori fin dalla più giovane età, quella di cui si parla nello Scrittore giovane è una nuova categoria, che a partire dagli anni Ottanta viene in parte costruita dalle case editrici con un sapiente lavoro di marketing e in parte risponde a un’esigenza narrativa già presente: si tratta di giovani che parlano ai giovani, con un codice linguistico specifico e delle problematiche ben delineate. L’opera di Tondelli, che ha magistralmente raccontato il difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta, viene dunque accostata alla realtà editoriale di riferimento e all’opera di scouting condotta successivamente dallo stesso scrittore.

Giacomo Raccis, La trama

“Il racconto comincia con la storia stessa dell’umanità” scrive Roland Barthes nel 1966 e mai è stato così vero come in questa nostra epoca di storytelling commerciale e narrazioni personali sui social network. La trama, di Giacomo Raccis, è un agile volumetto didattico (nell’introduzione viene definito dall’autore “prontuario”) utile a capire come si costruiscono le storie e, soprattutto, come si sono evolute nel corso dei secoli. Di lettura godibile a prescindere dall’intento manualistico, il saggio indaga il rapporto tra le trame romanzesche e i sistemi sociali e culturali in cui si inseriscono, ne indaga le strategie di costruzione, e offre una precisa panoramica (e dei validi consigli di lettura) a partire dal primo romanzo occidentale, l’opera picaresca Lazarillo de Tormes, per arrivare al Duemila, superando dunque Calvino e Perec per abbracciare autori come – tra gli altri – Carrère, Roth, e De Lillo.



Alberto Casadei, Biologia della letteratura



In questo saggio denso e rigoroso il critico e accademico Alberto Casadei analizza gli oggetti artistici, e in particolar modo la letteratura, come l’esito di un insieme di fattori sociali, individuali, e storici, che si manifestano mediante il processo di stilizzazione. Assistiamo dunque al tentavo di indagare il “come” uno stimolo sensitivo venga rielaborato in determinate forme, mediante il felice connubio di biologia e materia umanistica. L’elaborazione stilistica diviene dunque in Biologia della letteratura il punto di partenza per uno studio critico, in cui la letteratura si unisce alle neuroscienze, e che inizia soffermandosi sull’epica di Gilgamesh, per concludersi con il Cloud, la nuvola informatica di tutte le informazioni in cui gli utenti del Web sono immersi.



