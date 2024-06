Chiara Ferragni chiede il divorzio e 40 mila euro di alimenti

Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe sempre più vicino. A rivelarlo Fabrizio Corona.

Secondo indiscrezioni il team legale dell’influencer avrebbe depositato in tribunale i primi documenti necessari a procedere alla causa di divorzio. Documenti in cui comparirebbe anche una richiesta di mantenimento pari a 40 mila euro mensili per i due figli: Leone e Vittoria.