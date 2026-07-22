Dal mare alle dimore di lusso: Alphaplate trasforma la tecnologia in design

Nata dall’esperienza maturata nei superyacht, l’azienda toscana porta nel residential e nell’hospitality di alta gamma pulsantiere sartoriali che uniscono innovazione, manifattura e oltre cento finiture Made in Italy.

La storia di Alphaplate affonda le proprie radici in un contesto dove l’eccellenza non ammette margini d’errore, dall’esperienza venticinquennale della Viareggio Yachting Corporation nel cuore pulsante della Toscana. In questo distretto, celebre in tutto il mondo per la costruzione dei superyacht più sofisticati, l’azienda ha sviluppato soluzioni tecnologiche e sistemi di controllo avanzati destinati al settore yachting, collaborando con i più prestigiosi cantieri navali internazionali.

Alla guida di questo percorso imprenditoriale vi è Andrea Giannecchini, fondatore e amministratore delegato di V.Y.C. S.r.l. e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Distretto Tecnologico Regionale Nautica e Portualità della Regione Toscana, figura che ha contribuito a consolidare negli anni un know-how d’eccellenza nel settore nautico internazionale.

Da questo solido percorso industriale sono nate due realtà distinte ma complementari: Yachtica, specializzata in sistemi elettronici e soluzioni di automazione per yacht, e Alphaplate, creata con l’obiettivo di trasferire nel mondo dell’architettura d’interni lo stesso patrimonio di affidabilità, precisione e innovazione maturato nel settore nautico. Il brand si è così affermato nella progettazione e realizzazione di pulsantiere di design e interfacce personalizzate per il mondo luxury residential e hospitality.

Nel panorama globale dell’interior design contemporaneo, Alphaplate occupa oggi una nicchia d’élite, ridefinendo lo standard delle interfacce di comando attraverso soluzioni che coniugano tecnologia avanzata, cura artigianale e ricerca estetica. Un perfetto equilibrio tra innovazione e savoir-faire, espressione autentica del Made in Italy più evoluto.

Quello che inizialmente era un prodotto concepito per resistere alle condizioni estreme del mare e per assecondare le esigenti richieste degli armatori di yacht custom, è diventato oggi un punto di riferimento internazionale nel settore delle pulsantiere di alta gamma per il segmento residenziale high-end e per l’hospitality di lusso. La filosofia aziendale scardina l’idea tradizionale di tastiera a muro, proponendo la pulsantiera non come un semplice dispositivo tecnico o un accessorio funzionale, ma come un vero e proprio elemento architettonico strutturale, capace di dialogare con lo spazio e trasformare le pareti in quinte d’arredo esclusive.

Questa visione, condivisa da Andrea Giannecchini e Federica Miranda, Direttore Marketing & Vendite di Alphaplate, ha permesso al brand di conquistare la fiducia di rinomati studi di architettura, interior designer e system integrator, portando la firma del brand all’interno di progetti residenziali privati, ville monumentali e boutique hotel situati nelle mete più iconiche e cosmopolite del mondo, da Londra a Ibiza, passando per la vicina Forte dei Marmi fino a raggiungere Dubai, Marrakech e Mumbai.

Il segreto di questa affermazione globale risiede in una produzione interamente radicata nel territorio toscano, a Viareggio, dove la cultura del design si fonde con una maestria manifatturiera senza tempo. Attualmente la proposta stilistica si articola attraverso quattro collezioni di pulsantiere interamente realizzate in alluminio, a cui si affianca una nuova linea di prese coordinate appositamente concepita per eliminare ogni frammentazione visiva e garantire una totale continuità estetica sulle superfici. A fare la differenza nel mercato internazionale è l’incredibile ricchezza delle finiture, un catalogo vivo che conta oltre cento varianti tra sofisticate anodizzazioni, profonde bronzature, finissime satinature, spazzolature manuali e lavorazioni speciali pensate per assecondare la creatività di ogni progettista. Questo approccio autenticamente sartoriale consente una customizzazione totale che spazia dalle dimensioni geometriche delle placche ai caratteristi tasti soft touch e ai tasti a filo dalla distintiva forma a mezzaluna, fino alle icone incise al laser, ai sistemi di retroilluminazione e alla scelta dei materiali, offrendo soluzioni uniche e irripetibili che riflettono fedelmente l’identità di ogni ambiente e celebrano la capacità tutta italiana di coniugare la durevolezza nel tempo con una bellezza estetica senza compromessi. Alphaplate: gioielli incastonati nelle superfici, dove il dettaglio diventa architettura.