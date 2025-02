Juventus, il Psv fa ancora paura

E' stata la solita Juventus di questa stagione e, forse, sarebbe stato ingeneroso attendersi altro. Un buon primo tempo senza il colpo del k.o. seguito da una ripresa priva di controllo, in cui il Psv ha anche accarezzato l'idea di poter uscire da Torino con il bottino pieno. Ci ha pensato il solito Mbangula a rimettere a posto le cose e anche questo non è un inedito, mentre rappresenta una prima volta assoluta aver conquistato tre vittorie di fila.

La cattiva notizia per Thiago Motta è che in Olanda sarà durissima e, visti i primo novanta minuti del doppio confronto, il pronostico può essere solo leggermente spostato a favore dei bianconeri. Tornando con la mente a settembre e al match dominato da quella prima Juventus stagionale, non ci sono stati passi avanti e non c'è tempo per immaginare che possano esserci adesso che il calendario propone impegni uno dopo l'altro e si va in scena quasi senza il tempo di prepararsi.

Resilienza è la parola chiave di questo mese di febbraio juventino. Utilizzata per spiegare le vittorie (diverse ma sofferte) contro Empoli e Como e di nuovo tirata in ballo come cornice alla serata di Champions League. E' una buona notizia che la Juventus abbia imparato a ribellarsi a partite che si stanno addormentando su un binario morto, ma è poco consolante che i solleciti di Thiago Motta per aggiungere qualità alla quantità delle prestazioni continuino a restare senza risposta.

Nella notte dello Stadium, con tanti e ingiustificati vuoti per essere un dentro o fuori europeo, si sono presi una buona pagella Gatti, il solito McKennie versione goleador, Conceicao gettato nella mischia nella ripresa, Veiga che ha chiuso qualche buco e Mbangula per la rete segnata, anche se lui ha preferito concentrarsi sugli errori commessi prima. Kolo Muani ha interrotto la serie di partite in gol, poco servito, Douglas Luiz non si è fatto apprezzare, Kelly mostrato preoccupanti crepe a sinistra e anche Yildiz per una volta non si è acceso.

Ora Inter e il ritorno in casa del Psv. Il cuore dice che il derby d'Italia deve essere affrontato di petto, anche perché non sono concesse altre distrazioni nella volata alla prossima Champions League, reale obiettivo di una stagione fin qui negativa in campionato. La testa, però, suggerisce altro: ad Eindhoven settimana prossima non esiste margine d'errore perché non sarebbe tollerabile un'uscita precoce dall'Europa. Davanti a questo bivio, testo o cuore, Thiago Motta dovrà essere bravo a trovare la risposta giusta.

